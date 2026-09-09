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德國極右派地方選舉大勝 川普馬斯克喊讚

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

德國極右派「德國另類選擇黨」（AfD）在地方選舉勝出後，美國總統川普今天稱讚德國極右派運動取得他所謂「非常重大」勝利。科技大亨馬斯克也曾在第一時間恭賀AfD勝選。

法新社和路透社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「哇！德國民粹政黨剛度過非常重大的一夜。」

他隨後抨擊德國移民規定，寫道「他們終於受夠了那些糟糕透頂、讓德國深受其害的移民規定與規範。他們正在崛起，不會再忍下去了！讓德國再次偉大（MGGA）！」這是他「讓美國再次偉大」（MAGA）政治口號的德國版。

川普在文中未直接點名AfD，不過兩天前AfD在德國東部薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）選舉中成為最大黨。這個反移民、親俄羅斯且支持川普的政黨得票率近44%，曾矢言對移民發動「再移民與驅逐攻勢」。

德國自二次世界大戰以來首度出現極右派在一邦執政的可能性，令許多移民與少數族群深感不安。

德國國內情報單位將AfD列為「右翼極端主義」團體，率領AfD勝選的首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）陣營已知有些人曾是如今遭禁的新納粹組織成員。

川普支持者為AfD勝選喝采，美國前駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）稱這是「德國新的一天」，馬斯克（Elon Musk）也在第一時間恭賀AfD勝選，直呼「做得好」。

德國 川普 馬斯克

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