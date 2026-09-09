台文館與英國國家寫作中心簽約培養英譯人才 李遠見證祝福

在文化部長李遠見證之下，台灣文學館與英國國家寫作中心簽署合作備忘錄，在「新銳譯者導師培訓計畫」中增設「Literature from Taiwan」組別，培養下一世代台灣文學英譯人才。

李遠8日前往英格蘭首座聯合國教科文組織文學之城（UNESCO City of Literature）諾里奇（Norwich），見證駐英國代表處文化組組長楊婷媜代表國立台灣文學館與英國國家寫作中心合作，向全球招募有志投入台灣文學英譯的人才，透過導師培訓及專業交流，培養對台灣文學英譯有興趣的人才。

諾里奇在2012年被聯合國教科文組織（UNESCO）授予「文學之城」稱號，是英格蘭第一座獲此殊榮的城市，當地擁有豐富的文學歷史與積澱，孕育了許多知名作家。

李遠在致詞時表示，台灣過去即與英國有很多的合作，但是透過台文館與英國國家寫作中心的全新開始，相信未來能繼續開啟台灣與英國更多的合作，讓台灣有機會向英國介紹更多台灣的文學。

英國國家寫作中心董事會主席沃特斯（AlanWaters）表示，英國國家寫作中心很榮幸在「臺灣漫遊錄」得獎獲得廣大矚目前，就已經開始台灣文學的推廣工作，包含2024年曾接待2位台灣文學譯者駐村，同時協助異鄉客出版社（The Strangers Press）出版5本部分篇章翻譯的小型台灣文學作品書冊推介等。

沃特斯說，2026/27計畫已收到16份申請，「以這類型計畫來說，是一個非常高的數量」。

沃特斯預告，將在2027年與台灣進一步建立駐村合作，並且在2027年春天辦理台灣文學節活動，向國際讀者引薦更多優秀的台灣作家，「這將豐富諾里奇當地的藝文版圖，持續深化諾里奇這座城市與台灣之間的關係」。

李遠也前往諾里奇、以支持獨立出版為特色的獨立書店「The Book Hive」參訪，多年來，書店特別選售如楊双子的「臺灣漫遊錄」、吳明益「複眼人」、寺尾哲也「子彈是餘生」等台灣翻譯書。看到多本台灣作品成為書店選書。

李遠說，台灣作品要打入英國市場，本來就是一件很難的事，能夠成為這樣的獨立書店選書，更是難能可貴；他也不忘幽默地說，「這裡怎麼沒有我的書？」