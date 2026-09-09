快訊

越級打怪贊助道奇 日管材公司押注大谷翔平獲神級回報

2026蘋果發表會明天凌晨登場！iPhone 18 Pro、iPhone Duo 5大重點一次看

MLB／李灝宇重回先發3支0錯失建功機會 老虎1分差不敵雙城

聽新聞
0:00 / 0:00

台文館與英國國家寫作中心簽約培養英譯人才 李遠見證祝福

中央社／ 倫敦9日電

在文化部長李遠見證之下，台灣文學館與英國國家寫作中心簽署合作備忘錄，在「新銳譯者導師培訓計畫」中增設「Literature from Taiwan」組別，培養下一世代台灣文學英譯人才。

李遠8日前往英格蘭首座聯合國教科文組織文學之城（UNESCO City of Literature）諾里奇（Norwich），見證駐英國代表處文化組組長楊婷媜代表國立台灣文學館與英國國家寫作中心合作，向全球招募有志投入台灣文學英譯的人才，透過導師培訓及專業交流，培養對台灣文學英譯有興趣的人才。

諾里奇在2012年被聯合國教科文組織（UNESCO）授予「文學之城」稱號，是英格蘭第一座獲此殊榮的城市，當地擁有豐富的文學歷史與積澱，孕育了許多知名作家。

李遠在致詞時表示，台灣過去即與英國有很多的合作，但是透過台文館與英國國家寫作中心的全新開始，相信未來能繼續開啟台灣與英國更多的合作，讓台灣有機會向英國介紹更多台灣的文學。

英國國家寫作中心董事會主席沃特斯（AlanWaters）表示，英國國家寫作中心很榮幸在「臺灣漫遊錄」得獎獲得廣大矚目前，就已經開始台灣文學的推廣工作，包含2024年曾接待2位台灣文學譯者駐村，同時協助異鄉客出版社（The Strangers Press）出版5本部分篇章翻譯的小型台灣文學作品書冊推介等。

沃特斯說，2026/27計畫已收到16份申請，「以這類型計畫來說，是一個非常高的數量」。

沃特斯預告，將在2027年與台灣進一步建立駐村合作，並且在2027年春天辦理台灣文學節活動，向國際讀者引薦更多優秀的台灣作家，「這將豐富諾里奇當地的藝文版圖，持續深化諾里奇這座城市與台灣之間的關係」。

李遠也前往諾里奇、以支持獨立出版為特色的獨立書店「The Book Hive」參訪，多年來，書店特別選售如楊双子的「臺灣漫遊錄」、吳明益「複眼人」、寺尾哲也「子彈是餘生」等台灣翻譯書。看到多本台灣作品成為書店選書。

李遠說，台灣作品要打入英國市場，本來就是一件很難的事，能夠成為這樣的獨立書店選書，更是難能可貴；他也不忘幽默地說，「這裡怎麼沒有我的書？」

英國 李遠 寫作

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際布克獎評審團主席盛讚「臺灣漫遊錄」 美在作品與翻譯

從台灣漫遊錄到倫敦梧桐 文化部長李遠與國際布克獎評審對談台灣文學

文化部長首訪英 李遠借鏡倫敦巴比肯藝術中心：讓台灣都市林有故事

暌違16年出版「進烤箱的好日子」 李佳穎：不寫作的生活反而豐富了創作

相關新聞

燒向拜魯特音樂節的政治烈火！德國極右翼崛起下，如何反思華格納的作品？

由德國作曲家華格納（Richard　Wagner）創立的拜魯特音樂節今年（2026年）適逢150週年，由於華格納持反猶立場，且其作品於二戰時期受納粹喜愛，因此拜魯特音樂節的籌劃長年來融合了歷史反省的意義。但在極右翼於德國支持率攀升的現今，2026年拜魯特音樂節再次因歷史與政治爭議而引發批評。

關稅不夠狠！川普威脅對加拿大祭更猛貿易戰武器 29日起封殺部分產品

加拿大針對價值200多億美元美國商品的報復性關稅8日上午生效前夕，美國總統川普在社群媒體發文，威脅禁止加拿大飛機製造商龐巴迪（Bombardier）在美國銷售噴射機。隨著報復性關稅生效，川普8日發布一系列行政命令，宣布將禁止部分加拿大產品進口。

越級打怪贊助道奇 日管材公司押注大谷翔平獲神級回報

洛杉磯道奇隊是美國職棒營收最高的球團，陣中大谷翔平、山本由伸等日本球星吸引逾20個日本品牌進場贊助。全日空（ANA）、大創（DAISO）、優衣庫（UNIQLO）不難理解，但名單中還有一家日本管材中心（KANZAI），專賣大樓設備與配管材料，平常不會出現在一般消費者眼前。這家B2B企業，為何廣告一路買到洛杉磯？

加拿大對美報復關稅生效 川普揚言再反制

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：加拿大對美報復關稅生效 川普揚言再反制 頭條二：錢凱港曝美國對中施壓極限秘魯不願選邊 頭條三：以軍連3日猛攻黎南至少27死 奪戰略高地後恐深入黎境

控種族清洗 英法加將禁止進口以色列屯墾區商品

英國、法國與加拿大今天表示，將禁止進口以色列在被占領的約旦河西岸所設屯墾區的商品，英國外交大臣更指責以色列對當地巴勒斯坦...

星國內閣大加薪 總理年領9000萬

新加坡內閣官員待遇已是全球最高，星國總理黃循財八日表示，新加坡部長級薪資擬自下月十五日起調漲，總理年薪可望從二二○萬增至三六○萬新元（約台幣九千萬元），漲幅達百分之六十四。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。