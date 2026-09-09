捷克國防部長擬訪中參加香山論壇 引安全疑慮與批評

捷克國防部長祖納（Jaromír Zůna）預計9月中旬前往中國參加「北京香山論壇」，引參議長韋德齊批評及國內對安全疑慮的討論。此外，捷克漢學家馬定和指出，西方國家多派較低層級官員參與論壇，北約或歐盟國家國防部長從未出席，祖納若出席恐在現場「乾等」。

第13屆香山論壇將於15日至17日在北京舉行，捷克國防部長祖納計畫將前往參與。捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在社群平台X發文批評祖納計畫的中國行，同時質疑總理巴比斯（Andrej Babiš）政府當前的外交與安全政策。

韋德齊指出，根據公開資訊，捷克軍方最高層代表無法前往遭俄羅斯入侵的烏克蘭，參加重要的安全國防會議。「但另一方面，國防部長祖納卻要參加由中國主辦的國際安全與國防論壇。而中國是『俄羅斯的盟友』，且透過對俄羅斯的供應協助俄方維持戰爭能力」，質疑祖納前往參加論壇的必要性。

捷克媒體Novinky報導，眾議院國防委員會主席弗萊克（Josef Flek）也對祖納的中國行提出質疑。弗萊克表示，若短時間內捷克有兩次捷克高層出訪中國，且分別是眾議院議長與國防部長，「作為北約成員國，我肯定不會喜歡這種情況」，並直言此事存在安全風險。

面對外界對中國行的安全疑慮，眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）則強調，捷克應採取務實態度。

岡村富夫表示，香山論壇是全球規模最大的年度國際安全與國防會議之一，美國、西歐國家、北約與歐盟均有代表參加。他認為，既然西方國家也參與，捷克派代表出席可以掌握相關資訊，並不代表向中國「卑躬屈膝」。

雖然香山論壇有歐美代表參加，但根據捷克媒體Aktuálně的引述，智庫「解析中國」（Sinopsis）創辦人馬定和（Martin Hála）指出，這些國家派出的通常是副部長或其他官員，而不是國防部長本人。

馬定和表示，香山論壇並非沒有邀請國防部長參加，相反地，北京很樂於以部長級人士出席作為宣傳。但西方國家通常派遣的都是較低層級官員，主要以觀察員身分參加。

馬定和說：「根據目前可取得的資料，過去從未有任何北約或歐盟成員國的國防部長參加過這項論壇。」他認為，如果祖納真的前往中國參加這場會議，他很可能會在會場「乾等」。

除此之外，祖納此次中國行程也與眾議院國防委員會會議衝突。弗萊克表示，原訂9月1日召開的委員會會議，因祖納以出國為由請假而取消，改至9月15日舉行。但目前又傳出祖納可能再次請假，無法出席。

國防委員會原希望與國防部長討論國防預算、軍事支出及軍隊現代化等議題。弗萊克對此頗有微詞。他說，如果是前往美國白宮，他可以理解，但「去中國就實在無法理解」，尤其岡村富夫才剛訪問中國不久。

值得注意的是，這趟中國之行沒有列在捷克政府最新公布的政府航班計畫中。岡村富夫解釋，祖納預計搭乘一般民航班機，而非政府專機，因此未出現在政府航班安排內。

據岡村富夫說法，祖納的訪中計畫也已與巴比斯及外交部長馬欽卡（Petr Macinka）在執政聯盟會議中討論。

然而，多家捷克媒體指出，巴比斯不知道祖納將前往中國參加這場安全會議。

在7日的記者會上，當媒體詢問巴比斯祖納訪中一事，巴比斯回答：「我沒辦法回答你，部長沒有出席內閣會議。今天我們沒有批准任何讓祖納部長前往中國的航班。我其實也不太知道這件事，他沒有通知我。」

針對巴比斯的回覆，韋德齊在X平台上批評，若巴比斯所言屬實，這顯示總理「沒有能力領導政府」；但如果巴比斯是在說謊，則同樣令人無法接受。