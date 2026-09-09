快訊

赴陸未登錄要罰…旅遊業者反彈 觀光署改口

湊齊最強陣容…中華棒球隊亞運拚金 首戰遇上大魔王

聽新聞
0:00 / 0:00

盧比歐：秘魯加入川普反販毒聯盟「美洲之盾」

中央社／ 利馬8日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，秘魯已成為最新一個加入總統川普打擊販毒集團聯盟「美洲之盾」（Shield ofthe Americas）的南美國家。

法新社報導，盧比歐正在訪問南美洲多個由右翼執政的國家，他在當地報紙今天刊出的一篇專欄文章中表示：「秘魯是現今重要的非北大西洋公約組織（NATO）盟友，我們透過將秘魯納入美洲之盾來協調各方努力，以保護我們的半球免受跨國與區域威脅。」

盧比歐預計今天稍晚將抵達哥倫比亞，這是他這次拉丁美洲之行的首站，目的在強化親美領導人的地位，並鞏固對此區的影響力。他接著還將訪問厄瓜多與秘魯。

盧比歐的首場會談將是會見哥倫比亞新任強硬派總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella），艾思普雷雅是憑著與美國建立更緊密的關係以及強力打擊犯罪的承諾而當選。

在艾思普雷雅領導下，哥倫比亞也加入「美洲之盾」，這是由川普主導、目的在打擊此區販毒活動的國家聯盟。厄瓜多曾邀請美軍協助打擊組織犯罪幫派，也是這個聯盟的成員。

盧比歐以西班牙文在哥倫比亞「星期週刊」（Semana）與秘魯「商報」（El Comercio）發表一篇文章，主張應選擇美國而非中國，作為首選的貿易與防衛夥伴。

他說：「長久以來，這個半球以外、獲得外國支持的勢力，尤其是來自中國的勢力，帶著掩蓋其掠奪行為的承諾進入我們的區域。」

他指控這些勢力僅帶來「不透明的合約、難以為繼的債務、對勞工的剝削以及環境破壞」，並表示這些行為威脅到拉丁美洲國家的主權。至於這些勢力的身分，他並未點名。

盧比歐指出，相較之下，美國能提供繁榮與安全。

盧比歐 川普 秘魯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美日韓聯合軍演5天 美航母連2年部署中東再缺席

首爾安全對話 菲律賓防長：加強防衛合作對抗侵犯

控種族清洗 英法加將禁止進口以色列屯墾區商品

解鎖地圖外的國度／川普女婿度假村成政治炸彈 「紅鶴革命」席捲阿爾巴尼亞

相關新聞

關稅報復 美加貿易戰升溫

加拿大強硬反擊美國總統川普的貿易戰，對總額二百億美元的美國商品課徵最高百分之五十報復性關稅八日生效。川普七日則把矛頭指向加國製飛機，宣布總部位於蒙特婁的航太公司龐巴迪必須在美國設廠生產，否則將禁止在美銷售。這些發展顯示，美加貿易戰繼續升級。

防台灣有事 日擴大跨國防衛網

南華早報八日報導，日本防衛規畫日益受到台海可能發生衝突影響，東京正迅速擴大防衛夥伴網，與澳洲、菲律賓、印度等印太國家深化作戰、後勤、訓練及軍事准入合作，也加強與北美、歐洲在武器研發、生產、情報、科技及供應鏈等領域的連結，希望提升台海若爆發長期衝突時的承受能力。

首度熱線 習通話英相維護多邊主義

大陸國家主席習近平昨日應約與英國首相柏能通電話。習近平在通話中表示，中英共同利益大於分歧，雙方應當超越分歧、求同存異，做大互利合作的蛋糕，並指雙方都支持多邊主義及開放貿易。據陸方發布，柏能稱英方願保持對中政策連續性，發展長期穩定戰略夥伴關係，並指「英方在台灣問題上的立場沒有改變」。

加拿大對美報復關稅生效 川普揚言再反制

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：加拿大對美報復關稅生效 川普揚言再反制 頭條二：錢凱港曝美國對中施壓極限秘魯不願選邊 頭條三：以軍連3日猛攻黎南至少27死 奪戰略高地後恐深入黎境

控種族清洗 英法加將禁止進口以色列屯墾區商品

英國、法國與加拿大今天表示，將禁止進口以色列在被占領的約旦河西岸所設屯墾區的商品，英國外交大臣更指責以色列對當地巴勒斯坦...

星國內閣大加薪 總理年領9000萬

新加坡內閣官員待遇已是全球最高，星國總理黃循財八日表示，新加坡部長級薪資擬自下月十五日起調漲，總理年薪可望從二二○萬增至三六○萬新元（約台幣九千萬元），漲幅達百分之六十四。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。