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烏克蘭防長：正與盟友洽購約1000枚愛國者飛彈

中央社／ 基輔8日綜合外電報導

烏克蘭國防部長赫馬拉（Yevhenii Khmara）表示，烏克蘭在盟友協助及歐洲聯盟（EU）一筆貸款支持下，正在洽購約1000枚美國設計的「愛國者」（Patriot）防空系統飛彈。

路透社報導，赫馬拉今天在烏克蘭國防聯繫小組會議中指出，多數飛彈預計未來幾年陸續交貨，同時呼籲國際社會提供更即時的援助。

赫馬拉在國防部稍後發出的聲明中表示，烏克蘭正請求西方盟友從現有庫存提供更多防空飛彈，以利烏克蘭根據簽署的合約提升飛彈性能。

他補充說，基輔在支應無人機供應方面尚短絀270億美元（約新台幣8510億元），對防務構成阻礙。

根據國防部會議紀要，赫馬拉提到烏克蘭執行中的戰爭行動計畫，並列出基輔認為莫斯科構成最重大威脅的清單。

赫馬拉強調，俄羅斯在長達1200公里的前線並未取得戰略進展，但正以「恐怖行動對付烏克蘭人」來彌補戰場上的失利。

烏克蘭 盟友 愛國者飛彈

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