控種族清洗 英法加將禁止進口以色列屯墾區商品

英國、法國與加拿大今天表示，將禁止進口以色列在被占領的約旦河西岸所設屯墾區的商品，英國外交大臣更指責以色列對當地巴勒斯坦人遭受的「種族清洗」視而不見。

法新社報導，此舉激怒了以色列，促使以色列立即推出針對英國的反制措施。

這3個西方盟國祭出貿易限制措施，以回應以色列在約旦河西岸的屯墾區政策，以及當地屯民襲擊巴勒斯坦人事件與日俱增的報導。

英國外交大臣米勒班（Ed Miliband）向國會表示：「英國政府認為，在約旦河西岸部分地區，確實存在屯墾區恐怖分子對巴勒斯坦人犯下的種族清洗。」

「以色列政府太常對此視而不見，更糟糕的是，政府成員甚至發表言論並採取行動，支持強迫巴勒斯坦人流離失所。」

倫敦、巴黎、渥太華與另9個歐洲國家發布聯合聲明，表示他們計劃實施或支持對以色列屯墾區的貿易限制。

今天晚些時候，英國首相柏南（Andy Burnham）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在另一份聯合聲明中警告，屯墾行動對解決以巴衝突的兩國方案「構成直接且迫切的威脅」。

稍早，以色列公布其憤怒的回應措施，下令關閉英國駐耶路撒冷領事館，並禁止12名英國人入境，其中包括執政黨工黨的國會議員。

以色列表示，也將驅逐在加薩停火計畫監督中心工作的英國外交官，並禁止英國對巴勒斯坦自治政府部隊提供訓練。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）表示：「英國外交大臣今天在國會提出的指控是令人髮指的謊言。」

以色列屯墾區主要出口農產品、葡萄酒、死海化妝品與各種工業產品。根據英國政府的數據，2025年英國與被占領的巴勒斯坦領土之間的貿易額，僅約達3800萬英鎊（約新台幣16億2435萬元）。

愛爾蘭與西班牙已對以色列屯墾區貿易採取限制措施，而法國近幾週來一直推動以色列的最大貿易夥伴歐洲聯盟（EU）採取類似決策，但遭其他成員阻撓。

丹麥、芬蘭、冰島、愛爾蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、西班牙與瑞典的外交部長也簽署今天的聲明，他們批評約旦河西岸出現「前所未見的屯民暴力與屯墾區擴張」。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群平台X上表示，法國將終止與以色列屯墾區的貿易。

然而，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）說，美國不會加入新制裁，並指出華府不希望破壞這個被占領領土的穩定。