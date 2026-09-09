普丁與川普通電話 克宮稱美俄元首坦率交談

美國談判代表日前造訪莫斯科與烏克蘭後，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，俄羅斯總統普丁與美國總統川普今天進行一場「極為坦率」的電話會談。

法新社報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）在9月5日、6日先後訪問俄羅斯和烏克蘭。

鄂夏柯夫說，普丁（Vladimir Putin）與川普（Donald Trump）今天電話交談1小時，針對此次訪問的成果交換意見，還說普丁向川普提出一份「客觀且詳盡」的前線戰況分析。

據報導，美俄元首這次會談未能立即打破俄烏戰爭僵局。

普丁一再宣稱俄軍正全線推進，強調全面控制烏東頓巴斯（Donbas）地區只是時間問題。

鄂夏柯夫進一步表示，普丁也「指出美方可實際採取哪些舉措，以加快結束敵對行動」，但他未透露相關細節。

他補充說，普丁在電話中告訴川普，俄羅斯對歐洲「不存在侵略計畫」。

鄂夏柯夫指出：「基於外界質疑俄羅斯疑似對歐洲國家懷有敵意，我們強調俄方對歐洲絕無任何侵略意圖。關於俄羅斯威脅的外界傳言，只是為歐洲國家擴大援烏、提高軍事支出找藉口。」