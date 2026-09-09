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英國首相與習近平通話 提及發展全面戰略夥伴關係

中央社／ 記者陳韻聿倫敦8日專電

英國首相柏南倫敦時間今天上午與中國國家主席習近平通話，是柏南7月20日就任以來首次。根據首相府發布的談話紀要，英、中擬致力確保雙方具備長期、連貫一致的「全面戰略夥伴關係」。

首相府發言人表示，英國和中國皆為聯合國安全理事會常任理事國，也是世界主要經濟體；雙方領導人今天通話時，觸及英中「務實合作」對推進各自利益與應對全球共同挑戰的重要性。

發言人指出，柏南（Andy Burnham）和習近平討論了英中關係提供的機遇，包括有助於促進經濟成長、提升英中兩國民眾的生活水準。

柏南表示，他將在英中皆關切的議題上，與中方進行「坦率且具建設性」的溝通，並將針對英國國內安全、俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭、香港、人權等議題，以及「特別重要的領事案件」，提出英方關切。

所謂「特別重要的領事案件」，不排除指涉對象包含因為國家安全相關罪名、今年2月遭香港法院重判20年徒刑的壹傳媒集團創辦人黎智英。北京當局迄今拒絕英方對黎智英行使領事探視權。黎智英為英國公民。

尼泊爾邊境8月26日發生土石流洪災，造成30多名英國公民失蹤。英國首相府發言人指出，柏南今天針對發生於「尼泊爾和中國邊界」的洪災及其造成的死亡，向習近平表示「誠摯哀悼」；並對中方的救援工作以及為受洪災影響的英國國民提供的支援，表達感謝。

根據談話紀要，柏南和習近平同意保持聯繫，雙方政府將繼續就一系列「共同優先事項」開展對話。

另一方面，根據中方發布的訊息，習近平提到英中是「全面戰略夥伴」，雖然社會制度和國情不同，但「共同利益大於分歧」，雙方應當「做大互利合作的蛋糕」。

習近平並表示，希望英方「充分保障中國投資者合法權益」。

英國政府7月中旬將經營不善的英國鋼鐵公司（British Steel，英鋼）收歸政府管理，以確保英國國內的鋼鐵生產能力，這引發原本持有英鋼的中國敬業集團不滿，揚言採取司法手段維護權利。

中國相關資金對英國科技、能源、金融等產業和供應鏈的影響力，持續引發關注。

今年7月就任執政黨工黨黨魁、成為英國首相之前，柏南曾擔任大曼徹斯特都會區（GreaterManchester）首長多年（2017年5月至2026年6月），期間曾訪問中國，走訪中國數座城市。

根據中方發布的談話紀要，柏南今天向習近平表示，他擔任大曼徹斯特都會區首長期間，與中國有「多年友好交往」，且習近平2015年對英國進行國事訪問時，曾訪問曼徹斯特；英方願保持對中政策的連續性，開展高層交往、推動各領域合作，「將雙邊關係恢復到歷史最高水準」。

中方並稱柏南表示，在台灣議題上，英國的立場沒有改變。英國的官方訊息發布則未提及台灣。

英國明年將主辦20國集團（G20）峰會，地點預計就在曼徹斯特。

中國是G20一員。在柏南之前擔任英國首相、同為工黨籍的施凱爾（Keir Starmer）今年初曾表態，樂見習近平2027年來訪英國、出席G20峰會。

習近平 英國 首相

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