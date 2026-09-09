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首度熱線 習通話英相維護多邊主義

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
新華社報導，大陸國家主席習近平8日晚應約同英國首相柏能通電話，雙方就中英關係及國際議題交換意見。 路透
新華社報導，大陸國家主席習近平8日晚應約同英國首相柏能通電話，雙方就中英關係及國際議題交換意見。 路透

大陸國家主席習近平昨日應約與英國首相柏能通電話。習近平在通話中表示，中英共同利益大於分歧，雙方應當超越分歧、求同存異，做大互利合作的蛋糕，並指雙方都支持多邊主義及開放貿易。據陸方發布，柏能稱英方願保持對中政策連續性，發展長期穩定戰略夥伴關係，並指「英方在台灣問題上的立場沒有改變」。

這次通話是柏能於七月廿日接替施凱爾，就任英國新任首相後，首度與習近平通話。中英關係在施凱爾任內有所回暖，他曾在今年一月率領大型代表團訪問北京並與習近平會面，成為近八年來首位訪陸的英國首相。柏能就任首相後，國際社會關注中英關係未來走向。

新華社報導，習近平首先向柏能就任首相祝賀，指出中英是全面戰略夥伴，雖然兩國社會制度和國情不同，但共同利益大於分歧，雙方應當互尊互信、超越分歧、求同存異，做大互利合作的蛋糕。

習表示，兩國都致力於發展經濟、改善民生，可優勢互補、相互助力。中方「十五五」時期將進一步擴大教育、醫療、金融對外開放，這些都是兩國合作有潛力的領域。他也提到，希望英方充分保障中國投資者合法權益。

針對國際合作，習近平表示，中英兩國作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，都支持多邊主義、開放貿易，維護聯合國核心地位，要加強在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等框架內的溝通和協作，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

據陸方發布，柏能表示，他曾長期擔任曼徹斯特市長，與中國有著多年友好交往。習近平二○一五年對英國進行國是訪問時曾到訪曼徹斯特，對推動當地與中方的交流產生重要影響。英方願保持對中政策連續性，堅定不移發展英中長期穩定的戰略夥伴關係。英方願同中方開展高層交往，推動兩國各領域合作，加強人文交流，將雙邊關係恢復到歷史最高水準，更好造福兩國人民。

柏能並稱，「英方在台灣問題上的立場沒有改變」，在當前動盪複雜國際變局下，作為安理會常任理事國，英中應推動通過對話解決國際熱點問題，共同應對氣候變化等全球性挑戰，攜手維護世界穩定繁榮。

習近平 施凱爾 柏能

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