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太飽和？美控制澳洲逾半國防設施 學者轟：根本到殖民化的地步

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，美軍和美國軍工企業已控制或獲准進入澳洲110座國防設施，占該國所有軍事設施逾半。由於鸚鵡螺研究所統計的是國防設施，而非軍事基地，所以圖中的澳洲松樹谷其實在統計上是由三座彼此獨立的設施組成。路透
最新數據顯示，美軍和美國軍工企業已控制或獲准進入澳洲110座國防設施，占該國所有軍事設施逾半。由於鸚鵡螺研究所統計的是國防設施，而非軍事基地，所以圖中的澳洲松樹谷其實在統計上是由三座彼此獨立的設施組成。路透

最新數據顯示，美軍美國軍工企業已控制或獲准進入澳洲110座國防設施，占該國所有軍事設施逾半，一些人將此形容為遍布澳洲大陸到「飽和」的程度，甚至到「殖民化」的地步。麥覺理大學教授Vince Scappatura說，將美國在澳洲各地取得軍事基地使用權的情況，形容為某種「第二波殖民」。

鸚鵡螺研究所彙編、由衛報發布的數據指出，美軍直接控制澳洲17座設施，並獲准進出另外75座由澳洲營運的軍事設施；此外還有18處設施可供美國軍工企業進出。總共110座澳洲設施大門都為美方敞開。

像是松樹谷（Pine Gap）這樣的基地，在辨識美國海外軍事打擊目標上扮演要角，運作方式非常機密，但澳洲民眾對它們並不陌生。

有的基地則占地廣袤，例如布萊德蕭野戰訓練區（Bradshaw Field Training Area），面積相當於賽普勒斯，但卻鮮為人知。

今年6月宣布設立的維多利亞省沃東加（Wodonga）班迪亞納（Bandiana）基地，將成為價值數千萬美元的美軍武器、彈藥、燃料與車輛的存放據點，一旦太平洋地區爆發衝突，這些軍備就能迅速部署。

除了美軍會刷存在感之外，美國國防承包商（包含多家全球最大武器製造商）至少可進出42處澳洲軍事設施，並利用這些基地製造、測試與訓練供全球軍隊部署的武器系統。

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）在南澳省Port Wakefield組裝飛彈。諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）則在今年簽署一份數百萬美元的合約，將在新南威爾斯省Mulwala生產導引武器所使用的火箭發動機。澳洲國防軍表示，與美國武器製造商合作，將「促進同盟互通有無，並為關鍵彈藥提供第二個供應來源」。

儘管澳洲官員喜歡這麼說，澳美關係比總理和總統的任期更廣更深更久，藉此平撫外界的擔憂，但澳洲民眾正失去對美國的信任。Lowy Institute民調顯示，澳洲人「對美國在世界上負責行事的信任度」已降至31%，這是該研究所開始做這項訪調以來最低。僅21%澳洲民動對「川普對國際事務處理得宜」有信心，比率在歷任美國總統中墊底。

略超過一半的澳洲人說，他們不是「強力」就是「算是」支持美方在澳洲駐軍，較2022年下滑8個百分點。

其他調查更令人不安：澳洲智庫「澳洲研究所」進行的一項民調發現，超過半數（52%）的澳洲選民認為，川普對全球安全構成的威脅，比俄羅斯總統普丁（17%）或中國國家主席習近平（16%）更大。

澳洲研究所國際與安全事務主任Emma Shortis指出，澳洲對美國的看法出現巨變，「自二戰以來，澳洲幾乎每一場戰爭都跟隨美國，如今澳洲人已受夠了。他們看到了趨近川普那個黯淡、暴力的美國所帶來的具體風險」。

Emma Shortis說，「川普已證明，一切都是有條件，一切都不安全。而他所凸顯的另一件事，尤其是他在伊朗發動的非法戰爭，那就是美軍基地本身也會成為攻擊目標」。

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