歐盟力挺丹麥 投資格陵蘭73億

歐盟七日與格陵蘭簽署聯合聲明，並發布「歐盟格陵蘭夥伴關係方案」，將投資二億歐元（約台幣七十三點三億元），聚焦通訊連結、潔淨能源及關鍵原物料。美國總統川普多次表達希望取得格陵蘭而受國際關注，歐盟藉此重申對格陵蘭及丹麥的支持。

歐盟執委會主席范德賴恩六日至七日訪問丹麥自治領地格陵蘭，與格陵蘭總理尼爾森、丹麥總理佛瑞德里克森等人會談，三方七日發布聯合聲明。

范德賴恩表示，此行成果包括推出二億歐元投資規模的夥伴關係方案及聯合聲明，這份聲明反映格陵蘭在符合其價值觀、自由與利益的前提下，選擇強化與歐盟聯繫，也展現歐洲希望在格陵蘭及北極地區發揮更大影響力。

根據歐盟執委會新聞稿，夥伴關係方案將以通訊連結、潔淨能源及關鍵原物料為三大戰略優先事項。范德賴恩說，這只是合作的開始，歐盟已提議在二○二八年至二○三四年，將對格陵蘭的資金補助提高至五點三億歐元（約台幣一九五億元），希望建立長期可靠的夥伴關係。

格陵蘭位於北極圈，具有重要戰略地位。川普以國家安全為由，已多次表示要掌控格陵蘭，引發丹麥及歐洲國家關切。