聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟力挺丹麥 投資格陵蘭73億

聯合報／ 國際中心／綜合報導

歐盟七日與格陵蘭簽署聯合聲明，並發布「歐盟格陵蘭夥伴關係方案」，將投資二億歐元（約台幣七十三點三億元），聚焦通訊連結、潔淨能源及關鍵原物料。美國總統川普多次表達希望取得格陵蘭而受國際關注，歐盟藉此重申對格陵蘭及丹麥的支持。

歐盟執委會主席范德賴恩六日至七日訪問丹麥自治領地格陵蘭，與格陵蘭總理尼爾森、丹麥總理佛瑞德里克森等人會談，三方七日發布聯合聲明。

范德賴恩表示，此行成果包括推出二億歐元投資規模的夥伴關係方案及聯合聲明，這份聲明反映格陵蘭在符合其價值觀、自由與利益的前提下，選擇強化與歐盟聯繫，也展現歐洲希望在格陵蘭及北極地區發揮更大影響力。

根據歐盟執委會新聞稿，夥伴關係方案將以通訊連結、潔淨能源及關鍵原物料為三大戰略優先事項。范德賴恩說，這只是合作的開始，歐盟已提議在二○二八年至二○三四年，將對格陵蘭的資金補助提高至五點三億歐元（約台幣一九五億元），希望建立長期可靠的夥伴關係。

格陵蘭位於北極圈，具有重要戰略地位。川普以國家安全為由，已多次表示要掌控格陵蘭，引發丹麥及歐洲國家關切。

歐盟 丹麥 格陵蘭 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐盟與格陵蘭夥伴方案 投資73億聚焦潔淨能源及關鍵原物料

川普曬超大美國地圖！一口氣劃入32個國家地區 加拿大、墨西哥入列

解鎖地圖外的國度／昔日「歐洲北韓」叩關歐盟 最後一哩路卻出現致命變數

遭川普「擴張版」地圖覆蓋 冰島召見美國大使稱「極其不妥」

相關新聞

關稅報復 美加貿易戰升溫

加拿大強硬反擊美國總統川普的貿易戰，對總額二百億美元的美國商品課徵最高百分之五十報復性關稅八日生效。川普七日則把矛頭指向加國製飛機，宣布總部位於蒙特婁的航太公司龐巴迪必須在美國設廠生產，否則將禁止在美銷售。這些發展顯示，美加貿易戰繼續升級。

民意支持 抗川普貿易政策 卡尼成要角

美國總統川普的貿易戰加上一再宣稱要將加拿大納為美國一州，引發加拿大民眾反彈，讓加國總理卡尼得以憑藉民意支持對抗川普。美聯社指出，卡尼已成為國際反制川普貿易政策的代表人物。

川普曬美地圖畫入32國家地區 冰島召見美大使抗議

國會山報七日報導，美國總統川普七日在社群平台分享一張ＡＩ生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島等地，把北美洲和中美洲共卅二個國家地區畫入美國版圖，標註為「美利堅合眾國」。這些國家當中冰島動作最大，已召見美國大使抗議。

歐盟力挺丹麥 投資格陵蘭73億

歐盟七日與格陵蘭簽署聯合聲明，並發布「歐盟格陵蘭夥伴關係方案」，將投資二億歐元（約台幣七十三點三億元），聚焦通訊連結、潔淨能源及關鍵原物料。美國總統川普多次表達希望取得格陵蘭而受國際關注，歐盟藉此重申對格陵蘭及丹麥的支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。