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川普曬美地圖畫入32國家地區 冰島召見美大使抗議

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普七日在社群平台分享這張地圖，將加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加等卅二個國家地區都畫入美國版圖。圖／取自川普真實社群帳號
美國總統川普七日在社群平台分享這張地圖，將加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加等卅二個國家地區都畫入美國版圖。圖／取自川普真實社群帳號

國會山報七日報導，美國總統川普七日在社群平台分享一張ＡＩ生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島等地，把北美洲和中美洲共卅二個國家地區畫入美國版圖，標註為「美利堅合眾國」。這些國家當中冰島動作最大，已召見美國大使抗議。

川普未附上任何說明，白宮也未表明這代表正式政策，但川普先前多次提到將加拿大納為一州、取得格陵蘭，這張地圖引發外界關注。

這張地圖涵蓋的國家地區包括冰島、墨西哥、貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、尼加拉瓜、古巴、牙買加、海地、多明尼加、巴哈馬等國家。

冰島政府七日召見美駐冰島大使朗恩，冰島外交部表示：「我方明確表達立場，認為該則貼文極其不妥。」

墨西哥總統薛恩鮑姆七日也在Ｘ重申，「墨西哥現在不是、未來也不會是任何外國的殖民地或保護國」。

佛羅里達大西洋大學政治學教授阿格拉諾夫說，這類象徵動作可能干擾外交、貿易談判與安全合作。

川普 地圖 尼加拉瓜 格陵蘭

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