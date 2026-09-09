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民意支持 抗川普貿易政策 卡尼成要角

聯合報／ 國際中心／綜合報導
加拿大總理卡尼。路透
加拿大總理卡尼。路透

美國總統川普貿易戰加上一再宣稱要將加拿大納為美國一州，引發加拿大民眾反彈，讓加國總理卡尼得以憑藉民意支持對抗川普。美聯社指出，卡尼已成為國際反制川普貿易政策的代表人物。

儘管川普在第一任期曾與加拿大重新協商貿易協定，並多次稱讚這項協議，去年他回鍋白宮後卻仍對加拿大商品祭出一連串關稅，其中許多被指違反協議。此舉引發加拿大人減少赴美旅遊並抵制美國商品，川普就以加國歧視美國商品為由，七月宣布加徵關稅。

美加關係破裂格外引人注目，兩國過去長期維持全球最緊密的雙邊關係之一，經濟高度整合，在國防與安全方面密切合作，也具有深厚文化連結。關係惡化前，每天約有四十萬人往返美加邊境。

迄今川普施壓產生反效果，不僅沒有迫使加拿大讓步，反而強化卡尼的民意支持。

路透報導，民調顯示，百分之七十六的加拿大人支持卡尼政府對美國採取強硬反制措施，但分析家警告，若貿易戰持續，失業、停工及收入下降等經濟衝擊逐漸浮現，這種支持可能在幾個月內消退。相較之下，僅百分之廿美國人支持川普對加拿大加徵關稅，百分之五十七反對，百分之廿一未決定。

美聯社說，卡尼已逐漸成為國際間反制川普貿易政策的代表人物。

川普 加拿大 貿易戰 關稅

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