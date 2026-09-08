俄軍停攻3天後恢復襲擊基輔 釀2死10傷多處火災

在美國總統川普特使庫許納、魏科夫離開烏克蘭後，俄羅斯軍隊今天凌晨以無人機和飛彈猛烈轟炸烏國首都基輔，造成2人死亡，並在多處引發火災。

路透社報導，除了2人死亡之外，基輔（Kyiv）市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，另有10人受傷。因攻擊而墜落的碎片在一個行政區導致一棟5層樓公寓大樓和一棟3層樓住宅大樓起火。

官員指出，這場攻擊至少造成14棟高樓建築、一處宿舍、一所學校、一間診所、多間倉庫及其他地點受損。

美國總統川普（Donald Trump）政府目前正致力重新推動結束已持續4年半的俄烏戰爭。庫許納（JaredKushner）和魏科夫（Steve Witkoff）6日與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，俄羅斯於兩人離開基輔之後恢復攻擊。

克里姆林宮於庫許納和魏科夫赴莫斯科會談後表示，不排除重啟三方談判。兩人在結束莫斯科的會談後抵達基輔。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在X平台上發文說：「美國總統的和平特使一離開，（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）就對基輔展開又一次大規模、可怕的攻擊…外交辭令不過是空談，他的彈道飛彈才是本質。」

基輔攔截武器庫存已嚴重告急，他呼籲盟友對烏克蘭提供這類武器並且加大對莫斯科施壓。