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中國大陸軍機南海對準菲巡邏機 菲斥恫嚇增強巡邏決心

中央社／ 馬尼拉8日專電

菲律賓軍方今天證實，中國軍機最近曾在民主礁空域驅逐菲律賓不同政府部門的巡邏機，其中一次甚至以十字準星對準菲方飛機。

菲律賓軍方「西菲律賓海」發言人崔尼代（RoyVincent Trinidad）今天在例行記者會上表示，菲律賓空軍、海軍及海岸防衛隊的巡邏機，在民主礁（中國稱黃岩島）空域執行巡邏任務時，都曾被中國空軍或海軍戰機驅逐。

崔尼代說，其中一次中國軍機的十字準星甚至對準菲方巡邏機，多家具有官方色彩的中國媒體都曾公布相關畫面。

菲方未公佈這些事件發生的日期，但中共南部戰區微信公眾號9月2日曾發布在軍機在「黃岩島」及周邊區域「常態戰備警巡」影片，其中一段畫面顯示，有綠色十字準星對著菲方巡邏機。

崔尼代譴責，中國軍機行動具有恫嚇性及侵犯性，意在展示中國的空域控制能力，兼試圖削弱菲方持續執行巡邏任務的意志。

但他強調，中方行動反而強化菲方執行巡邏任務以及與美、日等理念相近國家共同維護國際法的決心。

被問及菲方是否考慮派遣戰機為巡邏機提供護航，崔尼代回應，這將由相關指揮層級作決定。

除了空中攔截事件，崔尼代也透露，菲軍從8月中旬至9月初監測到一支由4艘中國軍艦及1艘補給艦組成的水面編隊，在菲律賓北部及東北部海域活動，一度進東薩馬省（Eastern Samar）離岸約45海里處。

崔尼代澄清，相關海域屬於正常航行路線，不僅中國軍艦可使用，來自中國、日本及南韓、準備前往印尼或澳洲的船舶也可能經過，但當外國軍艦航近相關菲律賓重要海上「咽喉點」時，菲軍會提高監控程度。

針對現代飛彈射程可達數百海里，中國軍艦即使距離菲律賓海岸仍遠是否仍可能構成戰術威脅，崔尼代表示，威脅評估必須從整體情勢及更宏觀角度作判斷，不能只看單一事件。

南海 菲律賓 黃岩島 共軍 軍機 中共

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