遭川普「擴張版」地圖覆蓋 冰島召見美國大使稱「極其不妥」

美國總統川普在社群媒體上發布一張以美國國旗覆蓋冰島和其他國家的地圖。冰島國家廣播公司報導，冰島政府昨天召見美國駐冰島大使。

路透社報導，該地圖顯示，美國、加拿大、格陵蘭（Greenland）、冰島、墨西哥、中美洲和加勒比海地區被海洋包圍的所有陸地全被美國國旗覆蓋並且標註為「美利堅合眾國」。

川普在他的真實社群（Truth Social）平台發布這張圖片，未作任何說明。

冰島國家廣播公司（RUV）報導，冰島外交部長古納斯多蒂爾（Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir）召見上個月正式上任的美國駐冰島大使朗恩（Billy Long）。

冰島外交部則向RUV表示：「我方明確表達立場，認為該則貼文極其不妥。」

美國國務院、美國駐哥本哈根、駐雷克雅維克大使館，以及美國駐格陵蘭首府努克（Nuuk）領事館皆未立即回應置評請求。冰島外交部也未就此回應置評請求。

冰島上個月舉行公投，否決重啟加入歐洲聯盟談判的提案，川普對格陵蘭的想法也是舉辦這場公投背景因素之一。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在努克受訪時表示：「格陵蘭政府和格陵蘭人民一次又一次地重申，他們不願意成為美國的一部分。我希望無論在美國還是全世界都沒有人會對此有任何懷疑。」