青年運動襲沙烏地阿拉伯釀73傷 聯軍誓言反擊

由沙烏地阿拉伯領導的葉門聯軍今天表示，葉門獲伊朗支持的青年運動（Houthi）武裝分子對沙烏地阿拉伯發動攻擊，造成73人受傷，聯軍誓言將對這些攻擊做出回應。

法新社報導，紅海沿岸持續數日的戰鬥已造成300多人死亡，數百個家庭流離失所。青年運動武裝分子試圖奪取靠近具戰略重要性的曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的土地。

青年運動旗下媒體Ansarollah今天表示，叛軍攻擊沙烏地阿拉伯境內多處目標，包括艾卜哈國際機場（Abha International Airport）、哈立德國王空軍基地（King Khalid Air Base），以及國營石油巨擘沙烏地阿美石油公司（Aramco）位於艾卜哈和吉贊的設施。

沙烏地阿拉伯領導的聯合部隊司令部（Joint ForcesCommand）在聲明中表示：「恐怖組織青年運動民兵毫無意義的攻擊，最新行動鎖定平民及經濟設施」，造成「73名平民受傷」。

「聯合部隊司令部也將採取一切必要措施與行動，對威脅來源做出回應，並消除危害。」

這些攻擊發生前，青年運動昨天曾指控利雅德對葉門境內多處地點發動空襲，包括轟炸一座監獄，造成多人死亡。

反抗軍電視頻道艾馬西拉（Almasirah）引述焦夫省（Jawf）民防局長薩布拉（Hassan Saboula）表示，這起發生在葉門北部哈茲姆（Al-Hazm）監獄的攻擊造成11人死亡，另有20名囚犯遭埋在瓦礫下、下落不明。