逾4000台灣人受害！南韓醫美平台遭駭 近22萬人私照、療程外洩

南韓中央日報報導，南韓醫美預約平台「歐尼Unni」爆發大規模個資外洩事件，約22萬名用戶受影響，其中包括4000多名台灣用戶。外洩資料不僅包括姓名、電話、生日等基本個資，還涉及用戶諮詢的醫美療程名稱、醫療院所及上傳照片。

歐尼Unni營運商Healing Paper 7日表示，4日發現用於查詢諮詢紀錄的系統串接功能遭異常存取，造成部分客戶資料外洩。公司察覺異常後隨即封鎖相關存取途徑，但隔天又發現同一名攻擊者透過另一條路徑，再度嘗試入侵。

此次事件共涉及21萬9665名用戶，其中南韓約16萬人、日本約4萬8000人，台灣則有4218人。外洩項目包括姓名、電話號碼、出生年月日，以及用戶申請諮詢的療程名稱、醫療院所和諮詢時上傳的照片等。

由於部分資料可能讓他人推測用戶的健康狀況、外貌困擾或接受醫美療程的情形，外界擔憂遭竊資料可能被用於詐騙、冒名聯繫等二次利用。

Healing Paper表示，已逐一通知受影響用戶，並開放用戶在歐尼Unni官網於30天內查詢遭外洩的資料項目。公司也提醒，若接到冒充歐尼Unni或合作醫療院所、以折扣優惠為由要求提供個資的電話或訊息，應提高警覺，避免再次提供個人資料。