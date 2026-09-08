首爾安全對話 菲律賓防長：加強防衛合作對抗侵犯

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天在韓國出席首爾安全對話時重申，菲律賓不會在主權與領土議題上妥協，將與理念相近國家加強防衛合作，持續對抗任何國家對菲律賓領土的侵犯。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）7日至9日訪問韓國，參加首爾安全對話（Seoul Defense Dialogue），今天在全席大會上發表演說。

根據菲律賓國防部分享的影片，鐵歐多洛表示，國際社會並不缺乏規範，重要的是如何確保這些規範被公平執行。

他指出，菲律賓是全世界5個群島國之一，聯合國海洋法公約（UNCLOS）對菲律賓至關重要，菲律賓與韓國及其他國家一直站在維護UNCLOS的前線。

但鐵歐多洛說，菲律賓及東南亞國家協會（ASEAN）每天仍面臨「敘事戰」及「摩擦戰」，原因在於有人「捏造歷史」、偏離國際規範，並拒絕接受UNCLOS所規定的程序。

雖然鐵歐多洛未直接點名任何國家，但明顯針對中國在南海的作為。

鐵歐多洛並表示，當前南海衝突的根本原因是侵犯，一些實力較強的國家可能利用國際秩序的弱點追求自身利益，代價則由能力較弱的國家承擔，尤其是小型及群島國家。

他警告，不受約束地以「實力」對抗「權利」，讓區域更加靠近戰爭威脅。

鐵歐多洛重申，菲律賓不會在領土完整與主權問題上妥協，將對抗任何國家的侵略，也會繼續捍衛國際法、持續推動軍事現代化，在提升自身防衛能力的同時，與更多理念相近國家建立防衛夥伴關係。

他也提到，社群媒體上的錯誤資訊及假訊息，可能助長偏見與種族仇恨，為未來衝突埋下種子。

鐵歐多洛在南海爭議上與中國對立已久，中國外交部6月指責他多次發表「涉中謬論」，對他及家人實施制裁，鐵歐多洛則說自己在中國沒有資產，也無意前往中國旅遊或訪問，並回擊稱中國「邪惡」。

另一方面，菲律賓國防部則發布新聞稿說，鐵歐多洛昨天與韓國國防部長安圭伯舉行雙邊會談，重申願深化軍事交流、國防產業合作以及共促海事安全，並探討如何擴大在關鍵礦產、能源、通訊、基礎建設及後勤等領域的合作。

菲律賓空軍大約10年前向韓國採購12架FA-50輕型戰機，去年6月再添購12架；菲律賓海軍現役4艘先進護衛艦，也都是韓國製造。