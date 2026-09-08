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美軍首度在海外部署F-15EX戰機 將常駐沖繩

中央社／ 東京8日綜合外電報導
圖為美軍F-15EX。美聯社
圖為美軍F-15EX。美聯社

日本「琉球新報」今天報導，美國空軍近期已經宣布，作為F-15戰機後繼機種的F-15EX，上月底已從開發商波音公司位於美國的工廠啟程，最終將飛往日本，常駐於駐沖繩美軍基地。

日本航空領域專業媒體Aviation Wire本月稍早報導，美國空軍9月3日宣布上述消息，F-15EX戰機中途將停靠 俄勒岡州（Oregon）波特蘭空中國民兵基地（Portland Air National Guard Base）進一步整裝後，飛往駐沖繩美軍嘉手納基地。

美軍這次永久性部署F-15EX，是為了取代過去一直駐防於嘉手納基地的F-15C/D戰機。美軍先前已在上述俄勒岡州的基地部署F-15EX，而嘉手納基地則是美軍首度在海外部署F-15EX的據點。

F-15EX是多用途戰機，且網路功能經過強化，是F-15系列最新型機種。去年7月，有兩架F-15EX先飛到嘉手納基地受訓。而美軍近期派出的F-15EX，將是第一架實際常駐於沖繩的F-15EX戰機。

美國空軍2025年7月曾表示，預計從今年春天起，部署36架F-15EX到嘉手納基地。不過，「日本經濟新聞」報導，美國空軍2025年12月宣布，波音（Boeing）製造F-15EX的據點發生罷工，製造排程受到影響而出現嚴重混亂。

根據美軍這次發布的消息，F-15EX預計在美國的2027財年，也就是2026年10月1日到2027年9月30日期間飛抵嘉手納基地。

沖繩 戰機 美軍

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