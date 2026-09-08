日本加速部署「台灣有事」！專家點出歐洲可能角色 讓美軍專心顧台海

南華早報8日報導，日本防衛規畫日益受到「台灣有事」影響，東京正迅速擴大防衛夥伴網絡，一方面與澳洲、菲律賓、印度等印太國家深化作戰、後勤、訓練及軍事准入合作，另一方面也加強與北美、歐洲在武器研發、生產、情報、科技及供應鏈等領域的連結，希望提升台海若爆發長期衝突時的承受能力，同時增加北京的戰略盤算難度。

美國仍是日本唯一的條約盟友與安全基石，東京也並非要建立一個承諾共同參戰的北約式聯盟，而是希望在美日同盟之外建立更廣泛的支援網絡。分析人士指出，歐洲即使不太可能直接介入台海戰事，仍可透過軍工、情報、經濟與供應鏈支援，甚至在印度洋承擔更多安全責任，間接讓美軍更能聚焦日本與台灣方向，也能讓日本更有能力撐過長期危機，難被中國孤立或耗垮。

英國華威大學教授休斯（Christopher Hughes）將日本的布局概括為三層：強化自身軍事能力、深化與美國整合，以及與理念相近的美國盟友及夥伴建立互補關係。法國國際關係研究所日本研究主任帕瓊（Celine Pajon）也贊同上述分析，並指出，日本不是要取代美日同盟，而是降低對任何單一夥伴的依賴。

這項思維也反映在日本即將修訂的3份主要安保文件上。防衛省規畫資料提出建立橫跨雙邊與小多邊架構的「多層次合作網絡」，涵蓋美日同盟、美日澳菲合作，以及「全球戰鬥航空計畫」（GCAP）等跨國防衛合作。

東京正與澳洲深化防衛規畫、先進武器研發及軍艦建造維修合作，與菲律賓擴大軍事准入、後勤支援及聯合運作，也與印度增加戰機交流及國防產業合作。

其中，日本與菲律賓的合作最直接牽動台海周邊的第一島鏈布局。日本正強化西南諸島的12式飛彈能力，菲律賓已部署布拉莫斯反艦飛彈，美軍也在區域部署「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）與堤豐飛彈系統（Typhon）。加上日菲相互准入與後勤支援協議，這些分散部署的力量可提高跨第一島鏈運作的能力，使北京在台海衝突時必須同時考量來自不同方向的威脅。

日本與歐洲的合作則以國防產業與科技為主，其中日本、英國與義大利正透過「全球戰鬥航空計畫」共同研發下一代戰機，加拿大7月也以觀察員身分加入；法國與德國則擴大與東京的雙邊防衛合作。分析人士認為，這類合作的價值不只在先進武器本身，也在於讓日本建立更多海外技術、生產及裝備供應來源。

不過，這套網絡能提供的軍事支援仍有明顯上限。休斯指出，日本決策者對歐洲的能力「看得相當清楚」，歐洲對印太地區的防衛承諾仍「相當有限」，不能指望歐洲在潛在台海衝突中提供可靠的軍事支援。

較實際的作法可能是由歐洲施加經濟壓力，或讓歐洲海軍在印度洋承擔更多責任，使美軍得以集中力量於日本或台灣；帕瓊則認為，歐洲更可能透過外交、制裁、網路及資訊作戰、情報等方式提供支援，而非投入大規模作戰。

日本打造這套網絡的重點，並非要求所有夥伴在台海衝突時直接與解放軍交戰，而是建立所謂的「戰略持久力」（strategic endurance）。

帝京大學副教授松岡美里（Misato Matsuoka）指出，這可提高日本承受長期政治、經濟及軍事壓力的能力；帕瓊則認為，日本不斷擴大的夥伴網絡，正使中國面對的戰略環境「更加複雜、更難預測」。

但同一套布局也可能加深中日安全困境。中國已把日本擴大與北約及區域夥伴合作視為「陣營對抗」與建立「小圈子」。松岡指出，從日本角度來看，這些措施主要是防禦性布局與強化嚇阻；但在北京眼中，卻可能被理解為日本正在成為一個更廣泛軍事聯盟的一部分。