快訊

外資買盤大洗牌！群創、華邦電多空翻轉 「這幾檔傳產股」竟罕見進榜

兆基屋管總公司被挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

聽新聞
0:00 / 0:00

川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加墨格陵蘭冰島等

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普今天上午在社群媒體發布一張地圖，畫面顯示美國國旗覆蓋北美洲大部分地區，以及冰島和加勒比海部分島嶼。這張地圖承襲了川普過去擴張美國境外領土的主張。

「國會山莊報」（The Hill）報導，川普發布的地圖以美國國旗圖案覆蓋美國、加拿大、墨西哥及部分中美洲地區，以及格陵蘭、冰島和古巴、牙買加等加勒比海島嶼。

川普過去曾主張併吞加拿大、格陵蘭以及巴拿馬運河，但這次將墨西哥及部分加勒比海島嶼納入其領土企圖，則是新的發展。

上述貼文發布之際，美加兩國因貿易問題關係緊張，過去1個月來雙方陸續對彼此商品加徵關稅。美加貿易爭端期間，川普還簽署行政命令，將與加拿大安大略省同名的安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America）。此前網路流傳一則已被查證為不實的謠言，聲稱川普已簽署行政命令要將這個州改名。

川普6日也在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發布一張新墨西哥州（New Mexico）地圖，並將其標示為「新美國州」（New America）。

川普 冰島 格陵蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普改名再添一例 提議將新墨西哥州變新美國州

川普狂發文稱買股「為國家賺數千億」 又嗨喊月球屬美國…網傻眼

川普自曝炒股「賺數千億美元」！強調全為美國 網笑翻：川投顧不演了

川普期中選舉首度砸重金 千萬美元助德州參議員選戰

相關新聞

現場爆掌聲…菲防長脫口嗆大陸「應知羞恥」 菲律賓外交部：尊重言論

菲律賓防長鐵歐多洛昨天出席首爾防務對話時收到中國代表遞來紙條，內文質疑2016年南海仲裁案的裁決，使他當場脫口「多點羞恥...

世界局勢劇變 菲律賓外長：強化戰略韌性、有系統拓展全球夥伴

菲律賓外交部長拉薩洛表示，面對全球局勢劇變，菲律賓將強化「戰略韌性」，一方面現代化既有同盟，另一方面有系統拓展全球夥伴關...

北韓擴大核原料生產 IAEA：寧邊建第2座鈾濃縮設施

國際原子能總署表示，北韓已在寧邊核設施園區內興建第2座鈾濃縮設施，最多可容納28組離心機機組；此外，北韓在降仙擴建的鈾濃...

川普「奪島」威脅…歐盟挺丹麥 投資格陵蘭2.3億元

歐盟與格陵蘭7日宣布進一步深化夥伴關係。歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)訪問格陵蘭首府努克(Nuuk)期間宣布，歐盟將推出總額2億歐元(約2.32億美元)的「全球門戶夥伴關係方案」(Global Gateway Partnership Package)，相關資金將於2026年及2027年投入格陵蘭及與格陵蘭合作的項目。歐盟、格陵蘭及丹麥同日簽署新的聯合聲明，進一步擴大雙方在經濟、能源、數位連結及其他領域的合作。

美控制澳洲逾半國防設施達110座 學者轟：第二波殖民

最新數據顯示，美軍和美國軍工企業已控制或獲准進入澳洲110座國防設施，占該國所有軍事設施逾半，麥覺理大學教授Vince Scappatura將美國在澳洲各地取得軍事基地使用權的情況，形容為遍布澳洲大陸到「飽和」的程度，甚至是某種「第二波殖民」。

日本擴大跨國防衛網 為1目的「深化澳菲印歐合作」

南華早報8日報導，日本防衛規畫日益受到台海可能發生衝突影響，東京正迅速擴大防衛夥伴網，與澳洲、菲律賓、印度等印太國家深化作戰、後勤、訓練及軍事准入合作，也加強與北美、歐洲在武器研發、生產、情報、科技及供應鏈等領域的連結，希望提升台海若爆發長期衝突時的承受能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。