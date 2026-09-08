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芬蘭邊境圍欄宣告完工 防堵俄羅斯混合戰

中央社／ 芬蘭努伊亞馬7日綜合外電報導
芬蘭內政部長蘭塔仁（Mari Rantanen）。 法新社
芬蘭內政部長蘭塔仁（Mari Rantanen）。 法新社

芬蘭今天宣布完成與俄羅斯接壤的東部邊境長達200公里的圍欄，以阻俄羅斯利用移民破壞這個北歐國家的穩定。

法新社報導，芬蘭2023年4月加入北大西洋公約組織（NATO），結束數十年的軍事不結盟狀態。數個月後，芬蘭指控俄羅斯發動「混合戰」，策動第3國公民前往芬蘭邊境。俄國克里姆林宮否認這項指控。

芬蘭在超過1300名無簽證移民抵達後，2023年12月關閉與俄羅斯長達1340公里的邊界。自此之後局勢平靜，僅少數人非法越境。

芬蘭內政部長蘭塔仁（Mari Rantanen）在芬蘭東南部努伊亞馬（Nuijamaa）邊界關卡附近的媒體活動中告訴法新社：「現今局勢平靜但緊張，我們真的不知道明天會如何。」這個邊界關卡停止運作近3年。

她還說：「情勢可能迅速改變，這就是我們為何需要做好充分準備。」

她當時站在高4.5公尺、設有鐵絲網的圍欄旁。這些圍欄設於戰略要地，並配備攝影機與感測器。

蘭塔仁說：「這是我們邊境維安一環，有助於我們監控，也能在必要時阻止人員進入芬蘭領土。」

根據芬蘭邊境管理局（Finnish Border Guard）說法，這項「範圍特別廣的基礎設施工程」涉及約1000名土地所有人及數百家公司。

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛以及波蘭也已在與白俄羅斯邊境設置類似圍欄，以遏阻移民越境。

芬蘭邊境管理局專案經理馬蒂萊寧（ErkkiMatilainen）表示，芬蘭這項工程耗資3.56億歐元（約新台幣131億元），估計每年維護費用200萬至300萬歐元。

馬蒂萊寧說，無人機技術突飛猛進，但邊境圍欄仍被「視為群眾管制的最佳解決方案」。

芬蘭與俄羅斯的陸路邊境關卡將持續關閉「直到另行通知」。

俄羅斯 芬蘭

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