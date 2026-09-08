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菲律賓前眾議長涉貪37.49億回扣被捕 與總統小馬可仕為表兄弟

中央社／ 8日專電
菲律賓前眾議院議長、總統小馬可仕的表弟羅慕德斯。 美聯社
菲律賓前眾議院議長、總統小馬可仕的表弟羅慕德斯。 美聯社

菲律賓前眾議院議長、總統小馬可仕的表弟羅慕德斯，因涉嫌掠奪公款於7日晚間被逮捕。他與另3人被控涉嫌從政府防洪工程中收取約74.4億披索（約新台幣37.49億元）回扣。

菲律賓警方昨晚在大馬尼拉地區聖胡安市（SanJuan City）的一家醫院執行拘捕令。

內政部長芮慕拉（Jonvic Remulla）當時在醫院外面向在場媒體表示，警方已在醫院內對羅慕德斯（Martin Romualdez）完成逮捕程序，現已被視為「被剝奪自由人士」（person deprived of liberty）。

芮慕拉補充，警方將持續監控他的健康狀況，直到醫師認定適合送進其他拘留設施。

監察專員辦公室（Office of the Ombudsman）昨天上午向反貪污法院控告羅慕德斯與另3人涉嫌向政府防洪工程的承包商直接或間接收取回扣，總額累計達74.4億披索。

同日下午5時左右，反貪污法院針對羅慕德斯等人發布拘捕令，但也說明，發布拘捕令僅代表有合理根據認為他們涉罪，並不代表他們已被定罪。

羅慕德斯因心血管、血壓不穩及焦慮等健康問題，在拘捕令發出之前，被送進這家醫院。

菲律賓警方說明，由於羅慕德斯身上連接著醫療設備，因此在逮捕當時，只能為他披上橘色囚衣拍照及按手印。警方預定今早把拘捕令執行情況與羅慕德斯的健康狀況一起送回反貪污法院。

依據菲律賓法律，掠奪公款（plunder）屬於不可保釋罪行，羅慕德斯的律師團隊已向反貪污法院聲請讓他繼續留院治療。

羅慕德斯是總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的表弟，2007年至2016年當選中部雷伊泰省（Leyte）眾議員，2019年獲選連任至今，任期將於2028年結束。

他於2022年7月當選眾議院議長，並在第20屆國會連任，但於2025年9月因名字被捲入防洪工程弊案，辭去眾議院議長職務。他否認涉及不法，強調辭職是為讓相關單位能夠不受干預地進行調查。

小馬可仕於2025年發表國情咨文時主動揭發防洪工程弊案，2026年發表國情咨文時暗示羅慕德斯將被提出刑事控告，並強調自己「不是家族的總統」，而是「菲律賓人民的總統」。

菲律賓政壇正值多事之秋。上週副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）才因涉嫌恐嚇刺殺小馬可仕夫婦和羅慕德斯（Martin Romualdez）的案件，遭法院發布逮捕令。薩拉已投案並完成交保程序。

小馬可仕

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