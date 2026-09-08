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政治衝突掀高層分歧加劇 烏克蘭檢察總長請辭

中央社／ 基輔7日綜合外電報導

烏克蘭檢察總長克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）今天表示，他已以政治因素為由提出辭呈，這是烏克蘭執政菁英高層內部分歧的最新跡象。

路透社報導，克拉弗成柯今天在Telegram發聲明時表示：「這項政治決定是我深思熟慮的結果。我不希望檢察總長這個職位被當成政治對抗的工具。」但未進一步說明原因。

克拉弗成柯對烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）和烏克蘭國會表達感謝，並請他們批准他的辭呈。

烏克蘭反貪腐機構國家肅貪局（NABU）及肅貪專責檢察署（SAPO）上週表示，他們查獲一個涉及詐欺電話中心的犯罪組織，據稱是由檢察總長辦公室的一名官員籌組。

克拉弗成柯否認涉入這起犯罪計畫。他在Telegram發文表示：「對於相關指控，我的立場始終如一。」

俄羅斯自2022年2月對烏克蘭發起全面入侵以來，烏克蘭仍在持續抗俄。克拉弗成柯請辭也是烏克蘭近期一連串高層官員人事變動的最新發展。

前總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）請辭後，澤倫斯基7月指派烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）董事長科列茨基（Sergii Koretskyi）出任烏克蘭新總理。

思維里登科任內一年適逢涉及高層人士的貪腐醜聞。儘管她並未涉入其中，但批評人士認為，她未採取足夠行動整頓政府內部。

澤倫斯基7月也撤換上任僅6個月、頗具聲望的國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）。費多羅夫積極推動軍事改革，但在戰略及採購問題上與高階將領發生衝突。

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