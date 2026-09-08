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美烏密談曝光！澤倫斯基：普亭拼11月美國選舉前送川普外交成果

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（右）6日在基輔會晤美國總統川普的特使威科夫（左）。路透
烏克蘭總統澤倫斯基（右）6日在基輔會晤美國總統川普的特使威科夫（左）。路透

烏克蘭總統澤倫斯基7日接受美國政治新聞網Axios專訪表示，美國正斡旋俄羅斯與烏克蘭在冬季前採取措施，降低戰事升級程度，同時重啟談判，朝更全面的和平協議邁進。澤倫斯基認為，接下來數周是外交上的重要窗口，俄國總統普亭「需要川普」，不希望在美國期中選舉前惹川普不高興，也可能有意在選前促成進展，讓川普拿到一項可對外宣稱的外交成果。

澤倫斯基透露，川普特使這次密集穿梭莫斯科與基輔，主要目標是打破外交僵局、重啟談判，同時帶來一些新構想，包括俄烏在入冬前及冬季期間可能採取的降溫措施，涉及能源設施、穀物運輸、電力設施，以及石油與天然氣出口等議題，爭取今年冬季避免因能源基礎設施遭大規模攻擊而進一步升高戰事，並尋找能「讓雙方更接近和平」的措施。

澤倫斯基6日在基輔會晤川普的特使威科夫及庫許納。兩人此前才前往莫斯科，與普亭進行約3小時會談。澤倫斯基表示，美方特使向他傳達的訊息是「俄國人已準備好談判」，而他目前的理解是，普亭至少已「準備討論」如何推動談判向前發展的構想。

澤倫斯基表示，即使普亭本身無意讓局勢降溫，川普政府仍可能透過施壓促使俄方採取行動；被問到普亭是否可能希望在美國期中選舉前，讓川普取得一項外交成果時，他回答：「是的。」澤倫斯基指出，他感覺「普亭需要川普」，不想得罪川普。

澤倫斯基說，烏克蘭希望把握9月及10月重啟外交進程，本月稍晚在紐約舉行的聯合國大會可能成為美烏進一步磋商的場合，美俄烏也不排除再次舉行三方談判，但目前尚未作出決定。他認為，川普有可能在寒冬前真正啟動談判進程。

澤倫斯基表示，美方特使預計向川普簡報後，再與烏克蘭及歐洲官員磋商。

澤倫斯基還提到，美國同時支持另一項援助烏克蘭的「冬季方案」，內容包括防空及能源援助。他說，這「不只是飛彈」，還包括液化天然氣，以及降低局勢升級的相關措施。

不過，澤倫斯基仍認為，普亭正打算利用冬季對烏克蘭施加更大壓力。澤倫斯基表示，莫斯科希望透過冬季大規模攻勢，以及持續攻擊烏克蘭能源與基礎設施，對烏克蘭造成「重重一擊」，迫使基輔在談判中作出更多讓步。

澤倫斯基說：「俄國真的認為，這個冬天有助於他們擊垮我們。」他強調，烏克蘭已經做出所有能做的妥協，任何外交進程都仍須搭配安全保障及經濟支援方案，烏克蘭也必須在談判期間維持足夠軍事實力。

澤倫斯基

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