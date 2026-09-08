美特使魏科夫先後訪問俄烏 稱推動安排三方會談

極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）6日在德東的薩克森-安哈特邦議會選舉，拿下43.8%的選票。AfD除了首度躍居該邦最大黨，也首次距離地方執政咫尺之遙。外媒報導說，儘管屬地方層級選舉，但仍被視為二戰後，極右翼在德國的最大選舉戰果。

2026-09-08 02:49