聽新聞
0:00 / 0:00

哈利王子一家返英白金漢宮重申「兩人仍非王室在職成員」

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

白金漢宮今天表示，英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）和一對兒女搬回英國，不會改變身分，仍非王室在職成員。

路透社引述英國廣播公司（BBC）報導，這項消息出自英國國王查爾斯（King Charles III）批准的一封致英國政府高級官員的信函。

信中表示，兩人仍不得使用「殿下」頭銜（His/HerRoyal Highness），並且仍屬「擁有商業及慈善利益的私人公民」。

這封信由國王授權，透過王室高級官員宮務大臣（Lord Chamberlain）發出，已送交哈利的團隊、政府部門、軍方官員及各郡郡尉（Lord Lieutenants）。

郡尉是國王在地方上的代表，政府官員也經常參與王室成員的訪問及官方活動。

哈利王子及其家人上月底返回英國，距離他們放棄王室職務並移居美國已有6年。

兩人2020年離開英國前往美國，退出正式王室職務，轉而發展獨立事業。不過，他們始終是媒體焦點。哈利曾指控王室忽視他、英國小報媒體毀了他的生活，並批評政府未能提供足夠的安全保障，讓他無法安心返回故鄉。

而英王查爾斯這封信明確指出，哈利王子夫婦今後若參與任何活動，都將以私人身分進行，不代表王室。

除此之外，信中也指出，如果任何組織對於接待哈利王子夫婦有任何疑問，「尤其是在可能需要動用公帑的情況下」，都應向白金漢宮提出，信中並表明「任何涉及行動層面的安全問題，都應繼續向相關警察機關提出。」

BBC分析，這似乎也是王室提前發出的警告，明確表達哈利與梅根出席活動時，不應被視為王室官方活動。

在這項聲明發布之際，兩人預計今年秋季將會公開露面。他們目前正在英國重新安頓下來，並推進自己所參與的慈善工作。

白金漢宮 哈利王子 王室

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

哈利王子一家搬回英國 保安費誰買單再掀爭議

哈利返英為拍攝「黛妃電影」？ 傳惹怒威廉

中最強留學生？在英國坐牢…他秘密拍攝「監獄風雲」

溫哥華台灣節開幕 讓加拿大人讀懂台灣心聲

相關新聞

極右翼驚歐 德另類選擇黨邦議會勝選

極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）六日在德東的薩克森─安哈特邦議會選舉，拿下百分之四十三點八選票。AfD除了首度躍居該邦最大黨，也第一次距地方執政只差一步。外媒報導說，儘管屬地方層級選舉，但仍被視為二戰後，極右翼在德國的最大選舉戰果。

彭博示警 中共進逼台灣關鍵補給線

彭博七日報導，中國大陸過去數十年對台灣的海上施壓主要集中在台灣西部，如今把觸角進一步伸向東部太平洋海域，自六月以來，中國平均每月派遣二艘海警船至台灣以東海域巡邏，範圍遍及二七一○○平方浬海域，面積超過台灣的二倍。

德地方選舉 極右派大勝

極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）6日在德東的薩克森-安哈特邦議會選舉，拿下43.8%的選票。AfD除了首度躍居該邦最大黨，也首次距離地方執政咫尺之遙。外媒報導說，儘管屬地方層級選舉，但仍被視為二戰後，極右翼在德國的最大選舉戰果。

美日韓「自由之刃」聯合軍演 美航艦再缺席

南韓、美國與日本七日展開五天「自由之刃」軍事演習，但美軍航空母艦連續第二年因部署中東未能參加。

川習會 美將拋AI安全議題對話

「日經亞洲」引述消息人士報導，美國準備在九月下旬的美中領袖峰會向中國拋出人工智慧（ＡＩ）安全相關議題，在美中科技競爭之際開啟對話。

經濟落差加深排外 助攻德國極右崛起

德國另類選擇黨六日在東部薩克森-安哈特邦選舉大勝，凸顯德東地區已成極右派大本營。專家分析，德東和德西長年經濟落差的失落感、難民和移民帶來相對剝奪感，共同將反移民、親俄的極右勢力推上權力高峰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。