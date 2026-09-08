極右翼驚歐 德另類選擇黨邦議會勝選

極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）六日在德東的薩克森─安哈特邦議會選舉，拿下百分之四十三點八選票。AfD除了首度躍居該邦最大黨，也第一次距地方執政只差一步。外媒報導說，儘管屬地方層級選舉，但仍被視為二戰後，極右翼在德國的最大選舉戰果。

年僅卅五歲的邦總理候選人（或稱首席候選人）西格蒙德，從政之前當過空氣清新劑推銷員與醫療照護機構客戶經理。他在勝選後興奮地說，「我們創造了歷史」，且該黨已擁有該邦選民給予的明確執政授權。

德國現任總理梅爾茨為基民黨（ＣＤＵ）黨魁，該黨在去年二月國會下議院聯邦議院大選後拿下聯邦執政權。他七日承認敗選，形容這次是ＣＤＵ近幾十年在該邦嘗到的「最嚴重且最糟糕敗選」。他表示，選舉結果除了顯示德國需要改革外，也對德國在歐洲及全球的友人傳達同樣的訊息。

但梅爾茨仍對德國的民主秩序深具信心。他向德國民眾喊話說，「我們的制度仍具韌性而且穩定，我們（相當於德國憲法）的基本法保護而且保證這個秩序」。

立場親俄羅斯、反對德國援助烏克蘭的AfD，此次提出的主要政見包括驅逐非法移民；刪減公廣預算；禁止校內懸掛同志驕傲旗幟；籌組民間巡邏隊；擴大各級學校的俄語課程；全面新建風力發電廠；給予成員眾多的大家庭減稅；提供免費兒童照護。

由於AfD未能單獨過半，因此必須先尋求與其他黨組成執政聯盟。該黨共同主席韋德爾表示，AfD願和其他黨對話，不會自己築起拒絕合作的「防火牆」。

不過，立場中間偏左和左翼的政黨在選前就表明，將依循二戰後西德汲取希特勒及納粹主義教訓的政治傳統與原則：「防火牆」，不會和極端主義政黨合作。而薩克森─安哈特邦去年被聯邦憲法保護局（BfV）認定為「已確認的極右翼極端主義勢力」。

AfD這次得票率比上次二○二一年六月大增廿三個百分點，在席次上取得卅九席。長期且目前在該邦執政、中間偏右的ＣＤＵ這次得票率為百分之十七點二，銳減近廿個百分點，取得十五席。

除了該邦的兩大黨，中間偏左的社民黨（ＳＰＤ）、綠黨及「左派黨」各獲八席；「莎拉瓦根克內希特聯盟」（ＢＳＷ）得票率跨越法定的百分之五得票門檻，搶下五席。中間偏右的自由民主黨（ＦＤＰ）此次則未達百分之五得票門檻。

此次投票率為百分之七十七點八，創東、西德自一九九○年統一以來該邦投票率新高。由於該邦議會共八十三席，AfD距過半還差三席，而ＣＤＵ、ＳＰＤ、綠黨與左派黨共卅九席，故ＢＳＷ成為關鍵少數。前年一月才成立的ＢＳＷ以創辦人莎拉．瓦根克內希特本人命名。

瓦根克內希特今年六月致函AfD共同主席韋德爾和克魯帕拉，主張各黨應按政策形成不同多數，不應排除與AfD合作。ＢＳＷ的邦總理候選人魏蒂格和韋德爾更在選情之夜同台，暗示選後合作。克魯帕拉七日也向ＣＤＵ喊話說，「政治總是意味著妥協」，呼籲兩黨在該邦組成中間偏右的保守派多數聯合政府。