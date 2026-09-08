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骨牌效應！德東小邦極右選勝 歐洲警訊

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
德國另類選擇黨在薩克森-安哈特邦議會選舉勝選，該黨高層及支持者六日歡欣鼓舞。法新社
德國另類選擇黨在薩克森-安哈特邦議會選舉勝選，該黨高層及支持者六日歡欣鼓舞。法新社

紐約時報七日分析，德國另類選擇黨（AfD）六日在德東小邦薩克森-安哈特邦議會選舉勝選，其回響從倫敦的英國首相府到巴黎的法國總統府都能感受到。過去，一場地方選舉鮮少被視為歐洲民主前景的徵兆。

分析家認為，在明年歐洲多國將舉行大選下，AfD這次勝選可能是歐洲極右翼勢力將進一步擴大的徵兆之一，與極右翼政黨如何勝選的範例。AfD的民粹主義及反移民主張，和英國、法國、義大利與西班牙的民族主義領袖如出一轍，這些國家的選民和德國選民對很多議題都同樣不滿。

法國明年四月將舉行總統大選。西班牙及義大利則分別於明年八月與明年底前舉行國會大選。極右翼候選人正在這三國崛起，對那些被指責造成本國經濟系統性問題的現任領袖造成威脅。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」分析師、曾在歐盟任職的拉曼說，歐洲這些已開發國家正經歷一種複雜的「國家失靈」；政府無力解決生活成本問題，也未能兌現對選民的競選承諾。

若基民黨（ＣＤＵ）內部將此次敗選歸咎黨魁兼德國總理梅爾茨，那這次選舉結果對他可能是一記重擊，尤其德國如今在歐洲的領導地位已正動搖。他的支持率也已大跌，政治分析家罕見公開談論他下台的可能性。

梅爾茨七日強調，「我繼續走改革道路的決心並未動搖；但我知道我們不能只是在數學上、經濟學上為這些改革提出正當理由，我們必須將它們解釋得更好」。他矢言在經濟、年金與醫療保健等領域持續推動關鍵的政策改革。

對此，拉曼表示，這在歐洲是一個很大的隱患；一個軟弱的德國且總理因國內問題而處境艱難，「這很糟糕，到頭來將削弱歐洲因應各項挑戰的能力」。

法國極右翼政黨「國民聯盟」總統參選人瑪蘅・雷朋在明年四月首輪總統大選的民調遙遙領先，甚至最近的第二輪決選投票也排名第一。這是她近十四年最接近總統大位的一次。

法國歐洲事務部長哈達德六日示警說，AfD此次獲壓倒性勝利是「嚴峻時刻」，呼籲政治人物應謙卑傾聽選民心聲，並做出回應；但民族主義與排外心理絕非解決之道，「我們不能忘記歷史。這正是法國與德國做出選擇背後的深意」。

歐洲 德國 英國 法國 梅爾茨

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