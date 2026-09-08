經濟落差加深排外 助攻德國極右崛起

德國另類選擇黨六日在東部薩克森-安哈特邦選舉大勝，凸顯德東地區已成極右派大本營。專家分析，德東和德西長年經濟落差的失落感、難民和移民帶來相對剝奪感，共同將反移民、親俄的極右勢力推上權力高峰。

兩德統一時，資本主義西德的人均所得、生產力、工資和消費力就已高出共產東德一截。一九八九年柏林圍牆倒塌，共產東德走入歷史，當時許多東德國營企業關門大吉，引發大規模失業潮與人口外移。東德人雖獲得自由，卻伴隨著一種自我價值被貶低的失落感。

數十年過去，德東平均薪資仍不如德西。德國聯邦統計局資料顯示，一九九一年德東勞工平均月薪約九二四歐元，德西則達一九八七歐元；到了二○二四年，東部平均月薪已升至三九七三歐元，西部則達四八一○歐元，仍高出約兩成。

財富差距比薪資差距更加明顯。德國聯邦銀行二○二三年的調查顯示，德東家庭平均淨資產約十七萬歐元，德西則為卅六點五萬歐元。

德國政府多年來斥資在東部推動基礎建設、振興經濟，已初見成果。出身德東的聯邦國會議員凱瑟表示，東部地區如今是許多「未來產業」重鎮，許多地區因生活成本與租金較低、托育完善，非常適合年輕家庭定居。

儘管如此，她說，許多德東人心中仍有「居於弱勢、未被重視」的邊緣感。

即便德東外來人口遠比西部少，另類選擇黨反移民立場卻在當地引發強烈共鳴。二○二四年，德東人口外籍人士比率約百分之七點六，明顯低於德西的百分之十五點七。

儘管如此，部分德東人認為，當地生活水準還沒有真正追上西部，政府卻拿出大量資源照顧新來的難民。這種相對剝奪感成為極右派宣傳題材，部分民眾因此不滿敘利亞與阿富汗難民，認為這些難民「不勞而獲，享有各種福利」。

此外，德東地區對俄羅斯相對友善的態度，也與歷史有關。東德時期將俄國當成靠山，兩德統一後德國長期進口俄羅斯廉價天然氣，但俄烏戰爭後德國逐步停購俄氣，導致能源價格上漲。部分德東民眾認為，過去與俄國往來具有實際利益，不應因戰爭而完全切斷。另類選擇黨抓住這種情緒，認為制裁俄國、停止進口俄氣推高能源成本，吸引不少對經濟失望的德東選民。