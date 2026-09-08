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德地方選舉 極右派大勝
極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）6日在德東的薩克森-安哈特邦議會選舉，拿下43.8%的選票。AfD除了首度躍居該邦最大黨，也首次距離地方執政咫尺之遙。外媒報導說，儘管屬地方層級選舉，但仍被視為二戰後，極右翼在德國的最大選舉戰果。
AfD這次得票率比上次2021年6月大增23個百分點，在席次上取得39席。長期且目前執政的基民黨（CDU）這次得票率為17.2%，銳減近20個百分點，取得15席。德國現任總理梅爾茨為CDU黨魁，該黨在去年2月國會下議院聯邦議院大選後獲聯邦執政權。
年僅35歲的邦總理候選人（或稱首席候選人）西格蒙德在勝選後興奮地說，「我們創造了歷史」且該黨已擁有該邦選民給予的明確執政授權。
社民黨（SPD）、綠黨及「左派黨」各獲八席。
莎瓦聯盟（BSW）以5.3%得票率拿下五席。中間偏右的自由民主黨（FDP）僅獲2.6%的選票，未能跨越進入州議會的5%門檻。
德國另類選擇黨此次大勝，凸顯德東地區已成極右派大本營。
德國東部平均薪資與儲蓄水準仍偏低，多數大型企業總部仍以德國西部為主；東部人口雖占全國五分之一，在政壇的代表性卻始終不足。
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