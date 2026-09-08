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美日韓軍演之際 朝鮮第二艘可發射核彈的驅逐艦入列

德國之聲／ 德國之聲

前不久，美國總統特朗普向金正恩拋出橄欖枝，下令縮減美軍與韓國的既定軍事演習。朝鮮官方媒體周一（9月7日）報道，朝鮮國家領導人金正恩為該國海軍第二艘驅逐艦舉行了服役儀式。

觀察人士認為，朝鮮的這一動作，旨在迫使美國做出更大讓步。

這艘名為“姜健號”（Kang Kon）的驅逐艦已在上周日下水，服役儀式在東部港口城市元山舉行。

金正恩攜女兒出席了儀式。韓國情報機構認為，金正恩的這名女兒很可能是他的接班人。朝鮮官媒發布的照片​​顯示，這名女孩身穿白色連衣裙和西裝外套，與父親一同走在紅地毯上，參觀了這艘軍艦並與水兵合影留念。

朝鮮最先進的軍艦：驅逐艦

新入列的“姜健號”與今年6月開始服役的“崔賢號”（Choe Hyon）均為5000噸級驅逐艦，朝鮮官媒稱，它們能夠攜帶各種常規武器，也能配備核武器。

專家指出，這兩艘驅逐艦被視為朝鮮最大、最先進的軍艦，很可能是在俄羅斯的協助下建造的。今年7月，朝鮮宣布從“姜健號”上試射了具備核打擊能力的巡航導彈。

美聯社指出，在多年優先發展彈道導彈之後，金正恩已將重心轉向海軍現代化建設。

他在周日的講話中坦承，直到幾年前，朝鮮海軍還缺乏相應的軍艦。觀察家認為，驅逐艦所配備的武器和雷達系統，將增強朝鮮的攻防能力。

金正恩還表示，朝鮮正在推進另一項重大海軍項目，預計將在八個月後向外界公布。許多觀察人士認為，該項目可能與金正恩提及的核動力潛艇有關。

韓美日啟動三方聯合演習

周一，美國、韓國和日本在韓國南部濟州島附近海域，啟動了為期5天的“自由之刃”（Freedom Edge）聯合演習。

韓國軍方表示，此次演習為防御性質：針對朝鮮核威脅，增強聯合應對的能力。據悉，演習動用了韓美日三國的關鍵海空軍事力量。

上周，朝鮮外務省指責美國愈發明確地表現出針對朝鮮的敵對姿態，並列舉了“自由之刃”演習，以及美國官員仍致力於實現朝鮮半島完全無核化的言論。

8月21日，美韓軍方提前6天結束了年度“乙支自由之盾”（Ulchi Freedom Shield）演習。此前，特朗普總統表示下令五角大樓“大幅縮減”該演習規模。特朗普的理由是，他與金正恩關系良好，而眾所周知，金正恩一直將此類演習視為入侵預演。

金正恩的胞妹金與正對特朗普的示好也不以為然，她表示，僅僅縮短演習時間並不能改變其“挑釁性和侵略性本質”。隨後，朝鮮向海域發射了約10枚短程彈道導彈。

對於特朗普的示好，金正恩此前表示，如果美國放棄針對朝鮮的“敵對政策”，並尊重朝鮮的核國家地位，他願意重返談判桌。

金正恩與特朗普當年的外交嘗試於2019年破裂，雙方在朝鮮棄核後將換取怎樣的經濟利益上，存在分歧。如今，隨著平壤核計劃的推進，以及與俄羅斯、中國關系的加深，專家認為，金正恩已擁有比以往更大的籌碼。

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