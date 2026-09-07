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無人機風波延燒 俄羅斯關閉聖彼得堡德國總領事館

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，將關閉德國駐聖彼得堡（St. Petersburg）總領事館，以報復德國政府關閉俄羅斯駐波昂（Bonn）領事館及柏林俄國文化中心的決定。

路透社報導，德國先前曾指控俄羅斯企圖對萊比錫－哈雷機場（Leipzig/Halle Airport）發動無人機攻擊，俄羅斯駁斥這項指控純屬荒謬捏造。

俄羅斯外交部在聲明中表示，德國駐聖彼得堡總領事館最遲須於9月18日結束運作。

此外，俄羅斯外交部也證實，德國歌德學院（Goethe-Institut）在俄羅斯的文化中心必須停止運作，工作人員必須在9月13日前離境。

俄羅斯外交部指出：「德國當局再次挑起雙邊關係緊張。德國政府須為此造成的後果負起全部責任。」

俄羅斯 德國 無人機

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