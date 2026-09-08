陸媒：軍區司令會面 中美管控風險 非容忍台獨

極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）六日在德東的薩克森─安哈特邦議會選舉，拿下百分之四十三點八選票。AfD除了首度躍居該邦最大黨，也第一次距地方執政只差一步。外媒報導說，儘管屬地方層級選舉，但仍被視為二戰後，極右翼在德國的最大選舉戰果。

2026-09-08 00:00