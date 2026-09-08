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陸媒：軍區司令會面 中美管控風險 非容忍台獨

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中共解放軍東部戰區司令員楊志斌日前與美國太平洋司令部司令帕帕羅舉行首次雙邊會談，儘管雙方都未披露是否談及台灣，大陸官媒環球時報昨刊發署名「海風」評論稱，這場會談代表中美兩軍在最敏感方向恢復戰區層級面對面溝通，並指會晤釋放的訊號「台灣要聽懂」，台獨絕不能成為點燃中美分歧的火種。

這是大陸國家主席習近平九月下旬訪美前，中美兩軍高級將領的最新互動。環時這篇文章指，東部戰區直接擔負台海方向的戰略任務，太平洋司令部則是美國在西太平洋進行軍事部署、推進盟友協作和介入地區事務的重要中樞。兩位司令的會面，代表中美兩軍在最敏感方向恢復戰區層級面對面溝通。

文章解讀，中美戰區司令會晤對台灣釋放三層信號：第一，台海不能成為中美戰略誤判的引爆點。中美都不願因為軍事摩擦而直接衝突，這為地區穩定增加緩衝；第二，台海不能成為「台獨」挑釁的試驗場。中美溝通是為了管控風險，絕不是為了容忍風險製造者不斷突破紅線；第三，台海和平的根基不在外部承諾，而在兩岸關係本身。中美可透過溝通解決危機，但台灣當局不能製造危機；中美應管控分歧，但「台獨」不能成為點燃分歧的火種。

台獨 中美 風險

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