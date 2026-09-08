川習會 美將拋AI安全議題對話

「日經亞洲」引述消息人士報導，美國準備在九月下旬的美中領袖峰會向中國拋出人工智慧（ＡＩ）安全相關議題，在美中科技競爭之際開啟對話。

消息人士指出，中國國家主席習近平預計九月廿四日在白宮會晤美國總統川普，屆時雙方將討論一系列ＡＩ相關議題，包含如何防範ＡＩ主導的網路攻擊。北京預料重提美方管制高階晶片輸中一事。

川習會登場前，ＡＩ已成為美中另一項重要議題。雙方討論過降低部分商品關稅，也有意延長貿易休戰，但在伊朗衝突和台灣議題上仍存歧見。

三名位消息人士說，幾位美國科技業高層敦促財政部長貝森特主導美中ＡＩ對話。

其中一人指出，貝森特對於和中國就ＡＩ展開建設性談話感興趣。參與過美中貿易磋商的貝森特據悉也協助構思一項自律監管機構提案，旨在監督ＡＩ模型安全。

路透報導，貝森特預計九月中旬與中方展開ＡＩ安全風險對話。報導說，包括頂尖ＡＩ實驗室和供應鏈業者在內的矽谷科技公司，正遊說川普政府在川習會與中國討論ＡＩ安全議題。雖然業界人士與高層訴求不盡相同，但普遍呼籲推動不同程度的雙邊交流。

儘管有人提議，分析人士認為，要推動實質合作仍有重大阻礙。