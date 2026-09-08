美日韓「自由之刃」聯合軍演 美航艦再缺席

南韓、美國與日本七日展開五天「自由之刃」軍事演習，但美軍航空母艦連續第二年因部署中東未能參加。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部發布新聞稿指出，「自由之刃」聯合軍演已於濟州島東方及南方公海展開，「三國將透過此次軍演，強化海上、空中及網路等作戰與聯合應對能力，同時維持堅實穩定的合作關係」。

合同參謀本部強調，這項演習屬於每年例行的防禦性軍事演練，依據國際法及國際規範執行，「這場演習意在提升對北韓核武與飛彈威脅的嚇阻與應對能力，捍衛區域和平與穩定。」

消息人士透露，韓美日三國此次共派遣六艘神盾驅逐艦，以及海上巡邏機、戰鬥機與空中加油機參演。美國海軍第七艦隊也表示，美軍勃克級驅逐艦「班福特號」已抵達釜山，準備參與三國軍演。

「自由之刃」二○二四年六月首次舉辦，同年十一月又辦了一次，今年是第四度實施。

由於美伊戰爭持續進行，消息人士表示，這次自由之刃軍演不會有美國航空母艦參演，是連續第二年缺席，原因都是美軍航艦打擊群正部署於中東。

上月南韓與美國的「乙支自由護盾」演習遭美國總統川普下令規模縮減一半，本次「自由之刃」演練仍照原定時程進行。

菲律賓國防部長鐵歐多洛七日表示，中國可能將近期美韓聯合軍演縮減規模視為強化印太地區影響力的機會，但他說，美國已向菲國保證，對菲國的承諾維持不變。

路透報導，鐵歐多洛在首爾安全對話場邊受訪指出，美菲軍事活動並未減少，且涉及馬尼拉的雙邊及多邊合作持續擴大。

在被問到美韓軍演縮減，北京是否會趁隙而入時，鐵歐多洛說：「當然有這個可能性。中國非常擅長見縫插針。」

然而，鐵歐多洛說，馬尼拉已獲得華府明確保證，「沒有跡象」顯示南韓的變化會影響「美菲共同防禦條約」承諾。