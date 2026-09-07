歐盟與格陵蘭夥伴方案 投資73億聚焦潔淨能源及關鍵原物料

歐盟今天與格陵蘭簽署聯合聲明，並發布「歐盟-格陵蘭夥伴關係方案」，歐盟將投資格陵蘭2億歐元（約新台幣73.3億元），聚焦於通訊連結、潔淨能源與關鍵原物料。歐盟透過此舉重申對格陵蘭的支持。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）6日至7日訪問丹麥自治領地格陵蘭，並與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）等人會談。3方於今天發布聯合聲明。

根據歐盟執委會發布的新聞稿，范德賴恩指出，這次訪問的成果涵蓋3個部分，簽署「聯合聲明」、發布2億歐元投資規模的「歐盟-格陵蘭夥伴關係方案」，以及討論這項方案即將推行的具體內容。

她說，這份聯合聲明反映了格陵蘭在符合自身價值觀、自由與利益的前提下，選擇強化與歐盟的聯繫，也展現了歐洲的選擇，選擇在格陵蘭與北極地區展現更多影響力。

針對「歐盟-格陵蘭夥伴關係方案」，范德賴恩說，主要聚焦於3個領域或戰略優先事項，包含通訊連結、潔淨能源與關鍵原物料。

她強調，這3個領域的合作僅僅是個開始，已提議將歐盟對格陵蘭的資金補助提高一倍以上，預計在2034年前，將預算總額增至5.3億歐元。歐盟期望建立長遠的夥伴關係，將焦點放在下一期預算，也象徵著歐盟致力於成為可靠的合作夥伴。

范德賴恩也重申，歐盟與丹麥、格陵蘭人民堅定地站在一起，未來也將繼續如此。

她表示，格陵蘭的未來應由格陵蘭與丹麥人民自行決定，不容他人置喙。領土完整、國家主權、邊界不可侵犯，這些都是國際法的基本原則。

范德賴恩說，目前北極已成為地緣政治板塊碰撞的地區之一，因此此地發生的事與歐盟息息相關。這正是歐盟擬定全新北極戰略的原因，這項戰略預計將於今年秋季發布，闡述歐盟對北極的願景，以及如何與歐洲北方鄰國建立更強的夥伴關係。