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北韓與俄羅斯首座公路橋啟用 俄媒：象徵關係深化

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導
在俄羅斯濱海邊疆區與北韓接壤的圖們江（當地稱為圖曼納亞河）上，連接兩國的首座公路橋舉行通車儀式，現場旗幟飄揚。路透社
在俄羅斯濱海邊疆區與北韓接壤的圖們江（當地稱為圖曼納亞河）上，連接兩國的首座公路橋舉行通車儀式，現場旗幟飄揚。路透社

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，北韓與俄羅斯今天啟用首座公路橋，這座橋橫跨流經中俄邊境的圖們江（Tumen River），被視為雙方戰略夥伴關係的重要里程碑。

路透社報導，這座公路橋位於既有的鐵路橋「友誼橋」附近。目前，莫斯科與平壤已經有直飛航班和直達旅客列車。

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）表示，這座橋有助促進兩國包含觀光在內不同領域的發展以及創造就業機會。

塔斯社引述米舒斯京在公路橋啟用典禮的視訊致詞表示：「我相信，跨境交通基礎建設的擴張，將為雙邊貿易、經濟、科學、技術與文化合作的進一步發展帶來強大動力。」

新橋的建設歷經多年討論後，於去年4月動工。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2024年造訪北韓期間達成這項建設協議。

自2022年俄烏戰爭爆發以來，北韓與俄國關係日益緊密，平壤派遣數千名軍人赴俄羅斯庫斯克州（Kursk），助莫斯科在2024年擊退來襲的烏克蘭軍隊。

北韓 俄羅斯 平壤

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