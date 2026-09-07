快訊

台人真的不愛逛夜市了？他驚見東南亞客變多 網揭3大退燒關鍵

影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

聽新聞
0:00 / 0:00

傳全自主無人機殺烏克蘭平民 聯合國人權專員籲禁止

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導
有媒體報導全自主無人機在烏克蘭殺害平民，聯合國人權事務高級專員圖克今天對此事表示震驚，並呼籲緊急禁止這類能在無人為介入下奪取性命的武器。歐新社
有媒體報導全自主無人機在烏克蘭殺害平民，聯合國人權事務高級專員圖克今天對此事表示震驚，並呼籲緊急禁止這類能在無人為介入下奪取性命的武器。歐新社

有媒體報導全自主無人機烏克蘭殺害平民，聯合國人權事務高級專員圖克今天對此事表示震驚，並呼籲緊急禁止這類能在無人為介入下奪取性命的武器。

法新社報導，圖克（Volker Turk）在聯合國人權理事會（UNHRC）說，對於有報導稱俄羅斯發射的全自主無人機殺害3名烏克蘭人，他深感震驚。

圖克強調，也有報導指出烏克蘭曾實地測試過這類武器。

「紐約時報」（The New York Times）上月報導，一架完全由人工智慧（AI）系統引導的俄羅斯無人機7月6日在烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）殺害3名平民。

根據紐時報導，雖然這架無人機是由人類操作者預先設定前往某座特定加油站，它最後是在無人為介入的情況下自行選定確切目標，很可能是丙烷槽。

國際組織與非政府組織日益加強施壓，要求規範所謂「致命自主武器」，即俗稱的「殺手機器人」。

圖克今天說：「我加入緊急禁止能在無人為介入下奪取性命的武器的呼籲行列。」

經過多年討論，128個國家本月5日在聯合國就自主武器的定義達成共識，儘管非政府組織指控美國和俄羅斯試圖削弱已議定的文本。

各國預計於11月決定，是否正式展開規範自主武器的條約談判。

烏克蘭 無人機 聯合國 人權

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

規範「殺手機器人」 128國達共識

砲彈啞火、違約包商照得標 紐時揭烏克蘭軍購黑幕

紐時：烏軍採購管理一團亂 承包商10家中7家有問題 1年損失12億

川普特使首訪基輔！澤倫斯基：比愛國者飛彈還罩 美烏密談拋新構想

相關新聞

金融時報披露美軍荷莫茲掃雷任務！海豹隊員摸黑下水 最危險一步曝光

金融時報6日引述知情人士披露，美伊在荷莫茲海峽互轟之際，美國海軍過去4個月一直在海峽秘密掃雷，趁夜出動海豹部隊潛水員、無人艇及專用水下載具，在黑暗中搜尋並摧毀水雷。英國皇家國際事務研究所副研究員拉布（Nitya Labh）形容這項任務十分耗時且高度危險，實際上找到水雷後要「在水下主動引爆」。

德國極右翼大勝！另類選擇黨如何撼動德國政治

德國薩克森—安哈特邦（Sachsen-Anhalt）的選舉於台北時間 2026 年 9 月 7 日凌晨落幕，選舉結果幾乎同時出爐，從 AfD 高達 43.8% 的得票率，以及只差 3 席即可在總席次 83 席中取得過半席次來看，AfD 突破「防火牆」只差臨門一腳。

北韓與俄羅斯首座公路橋啟用 俄媒：象徵關係深化

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，北韓與俄羅斯今天啟用首座公路橋，這座橋橫跨流經中俄邊境的圖們江（TumenRiv...

傳全自主無人機殺烏克蘭平民 聯合國人權專員籲禁止

有媒體報導全自主無人機在烏克蘭殺害平民，聯合國人權事務高級專員圖克今天對此事表示震驚，並呼籲緊急禁止這類能在無人為介入下...

美特使穿梭斡旋 克宮：不排除重啟俄烏美三方會談

俄羅斯克里姆林宮今天表示，不排除恢復俄國、烏克蘭及美國之間的三方會談，至於談判將於何時何地舉行，目前仍言之過早

涉非法轉移半導體技術…比利時拘留1陸籍男 在晶片製造商任高層

比利時檢方指出，一名具中國與比利時雙重國籍的男子自5月起遭審前羈押，他涉嫌從事涉及半導體技術的間諜活動

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。