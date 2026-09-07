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德國東部電網屢遭破壞 當局拆除21枚爆裂物

中央社／ 柏林7日綜合外電報導

德國東部薩克森邦（Saxony）檢方今天表示，當局在調查電網遭攻擊案件時，共發現21枚爆裂物，並且全數拆除。相關攻擊使當局連續數日保持高度警戒。

路透社報導，德國警方與檢方發表聯合聲明指出，調查人員週末在德國東部戈爾萊茲區（Goerlitz）格勞斯坦（Graustein）變電站以南高壓電線附近，再發現9枚自製爆裂物，累計發現數量已達21枚。

德國上週接連發生數起電網破壞事件，此前今年8月萊比錫－哈雷機場（Leipzig/Halle Airport）也曾遭無人機攻擊，德國政府已認定俄羅斯應對無人機攻擊負責，連串事件引發歐洲對德國關鍵基礎設施安全的疑慮。

德國警方4日曾指出，他們在一名男子家中發現疑似爆裂物，目前正追查這名男子，該男曾寄信聲稱犯下上週接連發生的電網破壞事件，目前仍未落網。

俄羅斯 德國 路透

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