快訊

影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

獨／台股量能高頻傳「轉圈圈」！證交所再召券商董總 緊盯三大雷區

聽新聞
0:00 / 0:00

美特使穿梭斡旋 克宮：不排除重啟俄烏美三方會談

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導
俄羅斯克里姆林宮今天表示，不排除恢復俄國、烏克蘭及美國之間的三方會談，至於談判將於何時何地舉行，目前仍言之過早。圖為俄羅斯總統普亭和克宮發言人培斯科夫。路透社
俄羅斯克里姆林宮今天表示，不排除恢復俄國、烏克蘭及美國之間的三方會談，至於談判將於何時何地舉行，目前仍言之過早。圖為俄羅斯總統普亭和克宮發言人培斯科夫。路透社

俄羅斯克里姆林宮今天表示，不排除恢復俄國、烏克蘭及美國之間的三方會談，至於談判將於何時何地舉行，目前仍言之過早。

路透社報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）以及庫許納（Jared Kushner）週末造訪俄國首都莫斯科與烏克蘭首都基輔，試圖為尋求結束俄烏戰爭但陷入停滯的和談注入新動力。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問及這次訪問時，做出上述表示。

培斯科夫在被問及三方會談是否將恢復時告訴記者：「關於三邊形式的重啟，你們昨天已經聽到基輔方面的聲明，庫許納先生也有類似說法。我們同樣不排除重啟這種三邊形式，但現在談地點和具體日期仍言之過早。」

對於美方最新和平方案的內容細節，或有哪些最棘手、尚待解決的問題，培斯科夫拒絕評論。

但他指出，克宮不排除俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）為討論美國特使此行而通話的可能性。

培斯科夫還說，俄方尚未收到美國特使昨天在基輔與烏克蘭官員接觸的任何相關訊息。

俄烏 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國特使抵基輔見澤倫斯基 磋商烏克蘭和平進程

俄美密談 普亭會川普特使3小時談終戰

川普特使首訪基輔！澤倫斯基：比愛國者飛彈還罩 美烏密談拋新構想

美伊衝突半年 18美軍陣亡…川普：戰爭對美是小事一樁

相關新聞

金融時報披露美軍荷莫茲掃雷任務！海豹隊員摸黑下水 最危險一步曝光

金融時報6日引述知情人士披露，美伊在荷莫茲海峽互轟之際，美國海軍過去4個月一直在海峽秘密掃雷，趁夜出動海豹部隊潛水員、無人艇及專用水下載具，在黑暗中搜尋並摧毀水雷。英國皇家國際事務研究所副研究員拉布（Nitya Labh）形容這項任務十分耗時且高度危險，實際上找到水雷後要「在水下主動引爆」。

德國極右翼大勝！另類選擇黨如何撼動德國政治

德國薩克森—安哈特邦（Sachsen-Anhalt）的選舉於台北時間 2026 年 9 月 7 日凌晨落幕，選舉結果幾乎同時出爐，從 AfD 高達 43.8% 的得票率，以及只差 3 席即可在總席次 83 席中取得過半席次來看，AfD 突破「防火牆」只差臨門一腳。

傳全自主無人機殺烏克蘭平民 聯合國人權專員籲禁止

有媒體報導全自主無人機在烏克蘭殺害平民，聯合國人權事務高級專員圖克今天對此事表示震驚，並呼籲緊急禁止這類能在無人為介入下...

美特使穿梭斡旋 克宮：不排除重啟俄烏美三方會談

俄羅斯克里姆林宮今天表示，不排除恢復俄國、烏克蘭及美國之間的三方會談，至於談判將於何時何地舉行，目前仍言之過早

涉非法轉移半導體技術…比利時拘留1陸籍男 在晶片製造商任高層

比利時檢方指出，一名具中國與比利時雙重國籍的男子自5月起遭審前羈押，他涉嫌從事涉及半導體技術的間諜活動

菲律賓防長稱美韓軍演規模減 北京恐趁機強化印太影響力

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，中國可能將近期美韓聯合軍演縮減規模視為強化印太地區影響力的機會，但他指出，華府已向馬尼拉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。