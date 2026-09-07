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涉非法轉移半導體技術…比利時拘留1陸籍男 在晶片製造商任高層

中央社／ 布魯塞爾7日綜合外電報導
比利時檢方指出，一名具中國與比利時雙重國籍的男子自5月起遭審前羈押，他涉嫌從事涉及半導體技術的間諜活動。逮捕示意圖。圖／AI生成
比利時檢方指出，一名具中國與比利時雙重國籍的男子自5月起遭審前羈押，他涉嫌從事涉及半導體技術的間諜活動。逮捕示意圖。圖／AI生成

比利時檢方指出，一名具中國與比利時雙重國籍的男子自5月起遭審前羈押，他涉嫌從事涉及半導體技術的間諜活動。

路透社報導，檢方表示，這名52歲男子曾在比利時晶片製造商Belgan擔任高層職位。Belgan專門生產氮化鎵半導體，已於2024年7月被宣告破產。

檢方懷疑，這名男子在Belgan任職期間，同時在一家生產同類晶片的中國企業擔任董事。這家中國公司是在他加入Belgan僅數月後成立，並由中國投資基金出資。

檢方指出，他被懷疑將生產氮化鎵晶片相關的專門智慧財產權與商業機密非法轉移至國外。這類晶片可應用在電動車、航太及軍事領域。

該男子定居比利時，5月在札范登機場（Zaventem）準備搭機前往北京時遭逮捕。

檢方表示，他目前遭到羈押，另一名嫌犯則仍未落網。

中國駐比利時大使館目前未對此事置評。

比利時 半導體 晶片 中國

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