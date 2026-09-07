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菲律賓防長稱美韓軍演規模減 北京恐趁機強化印太影響力

中央社／ 首爾7日綜合外電報導
菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，中國可能將近期美韓聯合軍演縮減規模視為強化印太地區影響力的機會，但他指出，華府已向馬尼拉保證，對菲律賓的承諾維持不變。資料照。路透社
菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，中國可能將近期美韓聯合軍演縮減規模視為強化印太地區影響力的機會，但他指出，華府已向馬尼拉保證，對菲律賓的承諾維持不變。資料照。路透社

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，中國可能將近期美韓聯合軍演縮減規模視為強化印太地區影響力的機會，但他指出，華府已向馬尼拉保證，對菲律賓的承諾維持不變。

路透社報導，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在首爾安全對話（Seoul Defense Dialogue）場邊接受專訪指出，美菲軍事活動並未減少，且涉及馬尼拉的雙邊及多邊合作持續擴大。

美國總統川普（Donald Trump）上月決定縮減與韓國的軍事演習規模，引發安全分析師對美國在亞洲威懾力可信度，以及中國等對手是否會認為美國決心減弱的討論。

在被問到北京是否會趁隙而入時，鐵歐多洛說：「當然有這個可能性。中國非常擅長見縫插針。」

他說：「如果我們談論的是整個印太地區，這可能是向中國發出重申自身影響力的機會訊號。」

然而，鐵歐多洛表示，馬尼拉已獲得華府的「明確保證」，且「沒有跡象」顯示韓國的變化會影響「美菲共同防禦條約」（U.S.-Philippines Mutual DefenseTreaty）下的承諾。

隨著南海局勢升高，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）深化與美國的防務合作，包括擴大聯合演習，以及增加美軍使用菲律賓軍事設施的機會。

鐵歐多洛表示，馬尼拉也在擴大與其他夥伴的安全關係。他說，菲律賓最近與加拿大和紐西蘭達成協議，與法國簽署訪問部隊協定，並正在與英國磋商類似協定。

印太 軍演 北京 菲律賓

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