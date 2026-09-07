德東邦議會選舉「壓倒性勝選」 AfD差3席過半…5席小黨成組閣關鍵

德國極右翼另類選擇黨（AfD）在薩克森－安哈特邦議會選舉拿下43.8%選票，雖壓倒性勝選，卻差3席未取得絕對多數。選前主要政黨均拒絕與AfD組閣，以5.3%驚險跨過門檻的莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW），意外成為左右邦總理人選的關鍵力量。

德國薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）6日舉行邦議會選舉，根據官方暫定最終結果，AfD得票率43.8%，較上屆20.8%暴增23個百分點，取得39席；長年執政的基民黨（CDU）則從37.1%重挫至17.2%，僅獲15席。

社民黨（SPD）、綠黨（Greens）及左派黨（DieLinke）各取得8席，BSW則以5.3%驚險跨過門檻，拿下5席。

AfD共同主席韋德爾（Alice Weidel）將選舉結果形容為歷史性勝利，表示AfD已取得選民明確的執政委託，第一大黨有責任嘗試組成政府，AfD願意與其他政黨對話，不會自行築起拒絕合作的防火牆。

「防火牆」（Brandmauer）指的是德國鑑於歷史教訓，拒絕與極端主義政黨合作的政治傳統。選前基民黨、社民黨、綠黨及左派黨已明確表示，會遵循防火牆原則，拒絕與被薩克森－安哈特邦憲法保衛機關認定為「確定的右翼極端主義」的AfD邦黨部組閣，阻擋AfD進入邦政府。

然而，薩克森－安哈特新一屆邦議會共83席，AfD距離過半僅差3席，基民黨、社民黨、綠黨及左派黨合計同為39席，僅有5席的BSW成為邦政府組閣的關鍵少數。

德國政治學者崔伯（Janek Treiber）選後接受德國公共廣播（Deutschlandfunk）採訪時分析，AfD面臨一次難得機會，透過BSW支持組成邦政府，德國政治防火牆即將終結。

BSW是2024年才成立的新興政黨，以創辦人瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）本人命名，具有強烈個人政黨色彩。

瓦根克內希特原是左派黨重量級人物，曾任國會黨團主席，後因政治路線與逐漸年輕、進步化的黨內主流漸行漸遠，2023年帶領多名國會議員出走。

BSW在經濟及社會福利政策上延續左翼立場，但在移民、氣候及文化議題上較為保守，外交上則反對軍援烏克蘭及對俄制裁，使BSW在能源、移民及俄羅斯政策上與極右翼AfD存在部分交集。

過去瓦根克內希特即多次公開批評，主流政黨對一個擁有3至4成選民支持的政黨設下政治障礙，是「不民主的防火牆」，認為AfD不可能永遠被排除在政治決策之外。

今年6月，瓦根克內希特更致函AfD共同主席韋德爾及克魯帕拉（Tino Chrupalla），主張各黨應依個別政策形成不同多數，包括與AfD合作。BSW薩克森－安哈特邦議會選舉首席候選人魏蒂格（Claudia Wittig）與韋德爾更進一步在選舉日當夜同台，釋出明確合作訊號。

隨近年德國汽車等核心工業受創、失業率居高不下，愈來愈多選民對由基民盟／基社盟（CDU/CSU）與社民黨（SPD）組成的聯邦政府感到不滿。此次選前一項民調顯示，高達87%選民不滿梅爾茨（FriedrichMerz）政府表現。

位於傳統政治光譜兩端的AfD與BSW，也逐漸在一波波選民對現實生活處境不滿的憤怒與失望中匯流。這股正在顛覆德國政治的力量，是否將進一步沖垮德國政治「防火牆」、改變歐洲政治生態，仍待薩克森－安哈特接下來的組閣談判結果。

但無論結果如何，有分析指出，過去被視為非主流、被排除在權力核心與防火牆之外的政黨，如今已成為足以左右德國政治走向、難以忽視的力量。