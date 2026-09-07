高市早苗內閣民調略升 逾半民眾認為物價政策沒效

日本媒體的最新民調顯示，表示「能支持高市內閣」的人較上月調查略微上升，來到62.5%；不過，55%民眾認為調降食品消費稅為1%的措施，當作因應物價高漲的對策「沒有效果」。

日本新聞網（JNN）本月5日與6日實施的日本全國民意調查顯示，認為「能支持高市內閣」的民眾較上月調查上升3.3個百分點，來到62.5%；另一方面，認為「不能支持」的民眾減少2.7個百分點，來到34.9%。

關於高市內閣迄今的物價高漲對策，40%民眾予以正面評價；「不太予以正面評價」及「完全不予評價」合計57%。

日相高市早苗先前表明，計劃在明年4月起把食品消費稅從8%調降為1%，為時2年，在調查之中回覆「贊成」者較上月調查減少1個百分點，降到51%；回答「反對」者較是上月調查增加3個百分點，來到42%。

至於調降消費稅作為因應物價高漲的措施是否有效，回答「有效」者合計43%；回答「沒有成效」者合計55%。

如果食品消費稅降至1%，而外食消費稅維持10%，被問及是否會減少外食時，38%受訪者回答「會考慮減少」，56%回答「不會考慮減少」。

至於2年後把消費稅率恢復至8%，37%受訪者表示「贊成」，53%表示「反對」。

此外，高市正在研議最快於下週進行內閣改組，以及調整自民黨幹部人事。民眾被問及調整規模時，最多人回答「最好一定程度地調整」，占40%。

至於任用未如實申報政治獻金的自民黨議員擔任閣員或黨內重要職務，73%受訪者回答「認為有問題」。

此次調查採用隨機撥號方式，透過電話訪問日本全國18歲以上民眾，共抽樣2826人，其中1036人提供有效回答，有效回收率為36.7%。JNN表示，為避免網路調查容易出現樣本偏差，由調查員直接透過電話訪談。