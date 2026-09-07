索羅門群島總理瓦爾挺過倒閣危機 國會無限期休會

索羅門群島總理瓦爾（Matthew Wale）今天宣布國會無限期休會，此前他成功挺過備受中國及美國盟友關注的不信任動議。

法新社報導，這場政治風波發生之際，美國國務院副國務卿藍道（Christopher Landau）6日抵達索羅門群島，並承諾恢復和平工作團（Peace Corps）在當地的運作。第二次世界大戰期間，美軍太平洋部隊曾在索羅門群島與日軍進行一場關鍵戰役。

瓦爾目前正重新檢視2022年與中國簽署的安全協議，同時帶領索羅門群島進一步靠攏美國及澳洲。他上週被迫突然離開太平洋島國論壇（Pacific IslandsForum）峰會，返回國內應對不信任動議。

太平洋島國論壇的外交人士告訴法新社，瓦爾政府在他上任3個月後挺過倒閣危機，而他此前已開始推動降低對中國的依賴；這項結果將對區域安全產生影響。

中國對台灣出席峰會表達強烈不滿後，數名太平洋島國領袖選擇缺席這場峰會。

瓦爾於5月當選總理後，他的政府正與澳洲協商新的條約，也已同意美國海岸防衛隊（Coast Guard）展開巡邏；此外，雙方正就美國投資一項港口開發計畫進行磋商，而中國過去也曾考慮參與這項計畫。

針對瓦爾的不信任動議，發起人馬朗嘉（ManassehMaelanga）6日撤回動議。他此前遭瓦爾解除內政部長職務，且當時已有更多國會議員轉而支持瓦爾的執政聯盟。

國會今起無限期休會，使瓦爾政府暫時避免再次面臨倒閣挑戰。

瓦爾在國會表示：「我們希望在聖誕節前復會並通過預算案。」

他還指出，這段休會期間將可研議重大政策改革，包括礦業改革及推動免費教育。