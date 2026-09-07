日本多名閣員有望續任 林芳正去留備受矚目

日媒披露，日相高市早苗最快可能在本月16日到18日調整內閣與自民黨幹部人事，其中財務大臣、外務大臣、防衛大臣有望續任。總務大臣林芳正的去留則備受關注。

日本放送協會（NHK）報導，高市正在考慮於目前內閣上路滿1年之前，進行內閣改組，並評估繼續任用財務大臣片山皋月、外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎。

報導分析，高市可能是不打算更動內閣要職的人事，以確實推動消費稅減稅等重要政策；加上外交日程以及她計劃在今年修訂安全保障相關3文件，她似乎相當重視外交與國防政策的延續性。

而高市繼續任用她去年在自民黨總裁（黨主席）選舉的競爭對手茂木與小泉，則可能是考量穩定政府團隊運作。

NHK報導，除了上述閣員之外，內閣官房長官木原稔、黨內重要幹部如自民黨副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一，也預計會留任。

不過，總務大臣林芳正的去留則備受矚目。

時事通信社報導，林芳正持續走訪地方，被解讀為他在考慮投入2027年秋天的自民黨總裁選舉。有意見認為，他若持續待在內閣之中，可能難以出馬參選總裁。

林芳正本月5日於鹿兒島市召開的鹿兒島縣連（地方黨部）研討會發表演說，說明總務省的地方創生政策，並強調「為了讓日本從地方開始恢復活力，我也會盡全力」。

林芳正去年10月就任總務大臣以來，因公前往地方視察25次，訪問足跡達24個道府縣，並預計在本月視察秋田。有人認為，他除了視察，也順便與地方議員交換意見，致力於爭取總裁選舉的黨員票。

林芳正去年參選自民黨總裁期間，在第一輪獲得72票國會議員票，比高市還多。不過最終以第3名收場，未能挺進第二輪決選投票的關鍵是因為黨員票只有高市的一半多。報導推測，對於林芳正而言，走訪地方若穩住黨員票的話，則有機會與對手一決勝負。

另一方面，林芳正也積極維繫與國會議員的關係，曾經擔任舊岸田派主席的相關人士證實，林芳正「持續按議員當選屆次聚餐。」這可能是因為前次總裁選舉中，舊岸田派部分成員轉而支持其他候選人，讓林芳正有所反省。

時事通信社指出，林芳正的動向對於明年秋天尋求連任總裁的高市而言，構成「威脅」。報導指出，林芳正在減徵消費稅等政策上與高市意見分歧，但高市周邊人士表示，「努力讓林芳正繼續留任要職是理所當然的。」並說：「首相最終會與林芳正直接協商。」