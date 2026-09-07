加強與埃及軍事合作 中國派軍機參加埃及航展

中國持續加強與埃及的軍事合作，共軍空軍上月首次派戰鬥機殲16赴埃及參加兩國空軍聯合訓練後，8日還將派遣多型軍機參加埃及航空展。

中國國防部官網昨天宣布，應埃及軍隊邀請，中國空軍將派遣戰鬥機、預警機、加油機、直升機等多型軍機參加8至10日第二屆埃及航空展，地點在地中海南岸的埃及阿拉敏（El-Alamein）國際機場。

通報稱，這是中國空軍第二次派遣軍機參展，旨在增進友好互信，加強兩軍多樣化軍事合作。

首屆埃及航展2024年9月3至5日同樣在阿拉敏國際機場舉辦。據中國國防部，共軍空軍當時派八一飛行表演隊七架殲10表演機、一架運20飛機參加，是中共空軍八一飛行表演隊首次前往非洲國家進行飛行表演，也是表演隊出國表演航程最遠的一次。

代號「文明之鷹-2026」的中國與埃及空軍聯合訓練於8月22日啟動，預計持續至本月上旬。相較去年的首次訓練，兩軍今年都提高了參演軍機的規格。中國方面，代號「潛龍」的殲16戰機首次飛出亞洲赴6000多公里外的埃及參加軍演。

香港明報新聞網昨天引述網傳圖片報導，赴埃及參加「文明之鷹-2026」聯合訓練的殲16戰機、空警500預警機、運20空中加油機以及直20直升機將參加埃及航展。若消息屬實，這將是中國國產預警機和加油機首次海外參展。