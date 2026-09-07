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砲彈啞火、違約包商照得標 紐時揭烏克蘭軍購黑幕

中央社／ 基輔6日綜合外電報導

機密稽核揭露，烏克蘭軍事採購因詐欺、浪費與管理失當，僅2024年就損失達12億美元，然涉弊承包商卻依然能獲烏克蘭政府訂單，導致劣質彈藥流入前線，耗損軍費卻削弱戰力。

紐約時報指出，2024年烏克蘭東部某處戰壕防線的烏軍砲兵朝進攻的俄軍開火，卻發生砲彈非但沒射到俄軍附近爆炸，反而從砲管中緩緩滑落，砸在地面揚起一團塵土。

後來查明，烏克蘭一家軍火工廠供應軍方數千枚有瑕疵的迫擊砲彈。這間武器工廠的老闆希曼（LeonidShyman）最終遭逮捕並被起訴，一度成為其中一樁受矚目的國防貪腐弊案。

紐時根據所取得政府稽核文件發現，縱使官員已發現軍方收到的武器存在瑕疵，烏克蘭國防採購局仍持續與希曼的工廠簽訂新合約，意外揭露烏克蘭在戰爭期間一個持續存在的不良現象。

紐時綜整政府稽核報告、法院紀錄及烏克蘭媒體報導後，發現烏克蘭10大軍事承包商裡，有7家即使面臨詐欺刑事調查、履約不彰，甚或公司執行長因貪腐遭逮捕，卻依然能拿到新的軍方訂單。

烏克蘭國家審計局及國防部內部稽核部門進行的機密審查，揭露一套充斥管理失當的軍事採購體系。紀錄顯示，各種警訊一再遭忽視，而對於超額收費或未能準時交貨的情況，相關業者幾乎很少受到懲處。

例如像希曼在拿下第一份迫擊砲彈合約時，就已是幾個肅貪機構的調查對象，包括涉嫌侵占公款及詐欺。但政府竟在他涉貪交保期間與他簽一紙2.8億美元合約。

有些企業在沒能證明自身具備武器供應能力的情況下，就取得軍方合約；有些甚至沒有相關執照。審計人員發現，有18家公司在之前的項目違約情況下，仍與政府簽訂新合約，竟有6家公司甚至一份合約都沒履行。

從烏克蘭這套顯有問題的體系揩油者包含全球各地的軍事承包商，其中不乏全球一些最富有的軍火企業和美國公司。

烏克蘭政府內部稽核顯示，僅2024一年，烏克蘭就因詐欺、浪費及管理失當損失約12億美元。這些損失先前從未被揭露，卻在總統澤倫斯基向盟邦爭取更多武器及財政援助之際持續積累。

烏克蘭國防採購局前顧問瓦哈波夫（TamerlanVahabov）接訪時說：「軍隊拿不到所需要的東西，國家預算也因為供應商不交貨及超額收費而縮水。結果就是我們沒錢再訂購更多武器，也沒有足夠彈藥，然後反覆陷入同樣的模式。」

烏克蘭 軍購 紐時

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